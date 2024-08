Stars Matt Damon: Tochter verlässt das Nest

Matt Damon - October 2019 - Getty Images - Le Mans 66 Paris Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 01.08.2024, 08:00 Uhr

Matt Damon ist noch nicht bereit, dass seine Tochter das Haus verlässt.

Der 53-jährige Schauspieler hat sich mit der Tatsache abgefunden, dass die 18-jährige Isabella später in diesem Jahr ihr Studium an der New York University beginnen wird. Matt, der mit seiner Frau Luciana die Kinder Isabella, Gia (15) und Stella (13) hat und auch Stiefvater der 24-jährigen Alexia ist, erzählte ‘E! News’: „Ich habe meine Freunde angerufen und sie gefragt, wie sie damit umgehen. Was ist mit ihnen passiert? Es ist eine Menge. Es ist eine surreale Zeit und die Art und Weise, wie sie in deinem Leben abläuft, je älter du wirst, weil es sich anfühlt, als hätte ich sie gestern noch im Arm gehalten.”

Matt hat bereits zugegeben, dass Isabella sich gerne über seine Karriere lustig macht. Auf die Frage in der Sendung ‘CBS Sunday Morning’, ob die Fans ihn immer noch mit seinem Durchbruchfilm ‘Good Will Hunting’ in Verbindung bringen, sagte er: „Sicher, ja – immer weniger und weniger. Weißt du, jüngere Leute wissen das nicht so genau. [Isabella] weigert sich, ihn zu sehen. Sie will keine Filme sehen, in denen ich mitspiele, von denen sie denkt, dass sie gut sein könnten.“ Als er über seinen Flop-Film ‚The Great Wall‘ aus dem Jahr 2017 sprach, lachte er und fügte hinzu: “Meine Tochter sagte: ‚Ja, erinnerst du dich an den Film ‚The Wall‘, den du gemacht hast?‘ Ich sagte: ‚Er hieß ‚The Great Wall‘.‘ Sie sagt: ‚Papa, an dem Film ist nichts Großartiges.’ Sie sorgt dafür, dass ich mit beiden Beinen fest auf dem Boden bleibe.”

Doch der ‚Stillwater‘-Star betonte, dass seine Töchter stolz auf seine Karriere sind und ihn sehr unterstützen. „Ich mag es, dass sie wissen, dass sie meinen Job lieben. Sie wissen, dass es zeitaufwendig ist und dass es eine Menge Arbeit ist und dass es mich ausfüllt“, so Damon weiter.