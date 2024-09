Stars Matt Smith schlüpft im Alltag gerne in seine ‚The Crown‘-Rolle

Matt Smith - House of the Dragon premiere July 2022 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.09.2024, 11:16 Uhr

Der Schauspieler fühlt sich Prinz Philip noch immer sehr verbunden.

Matt Smith gibt sich in der U-Bahn gerne als Prinz Philip aus.

Der Schauspieler verrät, dass er seine früheren Rollen nie wirklich abschüttelt und regelmäßig in sie zurückkehrt, wenn er sich langweilt. Bahnfahrten vertreibe sich der 41-Jährige oft damit, indem er in seine Rolle aus ‚The Crown‘ schlüpft.

Im Interview mit der Zeitung ‚Sunday Times‘ enthüllt Matt: „Man fühlt sich wie ein Idiot, aber es kann wirklich unterhaltsam sein. Wenn das Leben langweilig ist, verwandelt man sich in einen anderen Typen… [Prinz] Philip schleicht sich immer noch in mein Leben zurück. Ich denke dann: ‚Ich klinge wie Big Phil, die Legende‘. Ich steige in die U-Bahn und fahre als ein völlig anderer Mensch. So vergeht die Zeit. Ich hatte einige mentale Bäder, in denen ich mir vorstellte, ich wäre Doctor Who.“

In dem Interview offenbart Matt, dass er gerne kontroverse Charaktere spielt und sich Sorgen macht, dass die Unterhaltungsindustrie unter der Verwendung von Warnhinweisen leidet. „Wir sollten moralisch schwierige Geschichten erzählen, vor allem in der heutigen Zeit. Es ist in Ordnung, sich beim Betrachten eines Gemäldes oder beim Anschauen eines Theaterstücks unwohl oder provoziert zu fühlen, aber ich befürchte, dass alles heruntergeschraubt und verdummt wird“, kritisiert er.

Der Brite argumentiert weiter: „Wir sagen den Zuschauern, dass sie Angst haben werden, bevor sie etwas gesehen haben… Geht es nicht gerade darum, schockiert, überrascht und aufgewühlt zu sein? Es ist eine Schande, dass zu viele Geschichten kontrolliert werden und man Angst hat, sie zu veröffentlichen, weil das Klima so ist, wie es ist. Ich bin mir nicht sicher, ob ich mit Trigger-Warnungen einverstanden bin.“