Stars Matthew Perry: Seine Villa ist auf dem Markt

Matthew Perry - Festival of books coverage - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.05.2024, 08:00 Uhr

Matthew Perrys leerstehende Villa, die er drei Monate vor seinem Tod gekauft hat, wird für 5 Millionen Dollar verkauft.

Der ‚Friends‘-Schauspieler – der jahrelang gegen Alkohol- und Drogensucht kämpfte, bevor er am 28. Oktober im Alter von 54 Jahren starb, nachdem er nicht ansprechbar in einem Whirlpool in seinem Haus in Los Angeles aufgefunden wurde – kaufte das Haus in LA, kam aber nie in den Genuss des Luxusanwesens.

‚DailyMail.com‘ berichtet, dass sich das Hollywood Hills-Anwesen in der 1479 Rising Glen Road befindet und drei Schlafzimmer und vier Badezimmer auf einer riesigen Fläche von 2.566 Quadratmetern auf einem 9.622 Quadratmeter großen Grundstück bietet. Matthew soll den Kauf für 4.995.000 Dollar für das voll möblierte Haus am 31. Mai letzten Jahres abgeschlossen haben. Die ‚Mail‘ berichtet: „Das atemberaubende Haus thront in den Hügeln über dem ikonischen Sunset Strip und bietet einen klassischen Look mit Glaswänden, die eine sonnendurchflutete Terrasse in der Mitte des Anwesens umgeben. Von der Straße aus bietet das Haus Privatsphäre mit umliegenden Toren und einer großen Auffahrt, die zu einer Doppelgarage führt.“

Matthew kam nie in den Genuss des Hauses, bevor er an den „akuten Auswirkungen von Ketamin“ starb. Im Jahr 2020 verkaufte er sein Strandhaus in Malibu für 12,95 Millionen US-Dollar und kaufte das 6 Millionen US-Dollar teure Anwesen im Ranch-Stil, in dem er starb, im Stadtteil Pacific Palisades in LA. Die Villa, die derzeit zum Verkauf steht, verfügt auch über einen Swimmingpool, eine Feuerstelle und eine nach Süden ausgerichtete Terrasse, wobei jedes Schlafzimmer mit einem eigenen Bad ausgestattet ist. Die Listing-Agenten Greg Holcomb und Tim Durkovic von Douglas Elliman lehnten eine Stellungnahme ab. Zusammen mit dem Vermögen, das er mit seiner Rolle als Chandler Bing in ‚Friends‘ machte, häufte Matthew ein Immobilienportfolio im Wert von Millionen an. Er verkaufte seine Immobilien in den letzten Jahren für insgesamt 35 Millionen Dollar und ersetzte sie durch bescheidenere Häuser – aber er soll mit einem Nettovermögen von 120 Millionen Dollar gestorben sein.