Stars Matthew Perry: Vor seinem Tod 55.000 Dollar für Ketamin ausgegeben

Matthew Perry - Festival of books coverage - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.08.2024, 10:00 Uhr

Matthew Perry und sein Assistent Kenny Iwamasa gaben in den 29 Tagen vor dem Tod des Schauspielers mindestens 55.000 Dollar für Ketamin aus.

Der ‚Friends‘-Darsteller starb im Oktober 2023 im Alter von nur 54 Jahren, nachdem er eine Überdosis der Droge genommen hatte. Jetzt haben Gerichtsdokumente enthüllt, dass der TV-Star und sein Assistent in den Wochen vor der Tragödie Tausende für den Kauf von 55 Ketamin-Fläschchen und Injektionen ausgegeben haben.

Laut ‚Us Weekly‘ zeigen Gerichtsdokumente, die im Rahmen eines Strafverfahrens gegen den 59-jährigen Iwamasa eingereicht wurden, dass der Schauspieler und sein Assistent in weniger als einem Monat mindestens 55.000 Dollar für das Beruhigungsmittel ausgegeben haben. Iwamasa aus Toluca Lake, Los Angeles, hat sich in einem Anklagepunkt der Verschwörung zur Verteilung von Ketamin mit Todesfolge schuldig bekannt und muss mit bis zu 15 Jahren Gefängnis rechnen. Das Outlet berichtet weiter, dass die Dokumente besagen, dass Perry und Iwamasa einen Arzt auf einem Parkplatz trafen, um Injektionen zu erhalten, die auf dem Rücksitz eines Autos stattfanden Sie deuten auch darauf hin, dass Iwamasa Tausende von Dollar in bar übergab, um an Flaschen mit Ketamin zu kommen, und angeblich 6.000 Dollar für 25 Fläschchen ausgab, nur neun Tage nachdem er 25 Flaschen gekauft hatte.

Gerichtsdokumente, die im Rahmen von Iwamasas Plädoyer eingereicht wurden, besagen auch, dass er dem Schauspieler am Tag seines Todes dreimal die Droge injizierte – was zu dem Ertrinken im Whirlpool seiner 6-Millionen-Dollar-Villa in Pacific Palisades führte. Vier weitere Personen – darunter zwei Ärzte – wurden verhaftet und im Zusammenhang mit der Lieferung von Medikamenten angeklagt, die den Schauspieler töteten.