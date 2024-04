Ab 30. Mai in Sat.1 und Joyn Matthias Opdenhövel startet Comeback von „Hast Du Töne?“

16.04.2024

Nach knapp 25 Jahren kehrt das Musik-Quiz "Hast Du Töne?" überraschend ins deutsche Fernsehen zurück. Mit dem Original-Moderator Matthias Opdenhövel und prominenten Team-Kapitänen.

Zwischen 1999-2001 gab der einstige VIVA-Moderator Matthias Opdenhövel (53) dem Publikum in seiner kultigen Musikratesendung "Hast Du Töne?" regelmäßig ordentlich was auf die Ohren – damals noch beim Sender VOX. Knapp 25 Jahre später startet er nun ab dem 30. Mai 2024 in Sat.1 mit dem Format in eine weitere Runde.

Wie der Sender mitteilt, kehrt mit der Sendung nicht nur der Originalmoderator zurück. Auch die Live-Band "Tönlein Brillant" war schon in den späten Neunzigern mit im Studio und wird wieder in Originalbesetzung dabei sein.

Nora Tschirner, Smudo und Lutz van der Horst als Team-Kapitäne

Im Gegensatz zu früheren Zeiten treten in der Neuauflage allerdings nicht mehr einzelne Kandidaten gegeneinander an, diesmal sind es insgesamt drei Promi-Duos – bestehend aus einem Teamkapitän und einem Gast -, die ihr Musikwissen unter Beweis stellen müssen. Als Teamkapitäne werden Schauspielerin Nora Tschirner (42), Rapper Smudo (56) und Comedian Lutz van der Horst (48) in allen bisher angekündigten sechs Folgen mit ihren jeweiligen Gästen gegeneinander antreten.

An den bewährten Spielregeln der Sendung hat sich offensichtlich nichts Wesentliches geändert: Wer erkennt einen Song an den ersten Tönen? Wer die meisten Songs im Schnelldurchlauf? Und wer erkennt sie anhand nur eines einzigen Instruments? In jeder Sendung winkt eine Siegprämie von bis zu 25.000 Euro, die allerdings nicht an die ohnehin schon wohlhabenden Promi-Teams geht, sondern an eine Zuschauerin oder einen Zuschauer aus dem ihnen zugeordneten Publikumsblock im Studio.

Das Comeback von "Hast Du Töne?" startet ab dem ab 30. Mai 2024 in Sat.1 und auf Joyn, los geht es jeweils um 20:15 Uhr.