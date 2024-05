Ersatztermin bereits gefunden Matthias Reim muss Konzert in Spremberg kurzfristig absagen

Matthias Reim, hier während eines Auftritts in der "Giovanni Zarrella Show", muss wegen Krankheit ein Konzert absagen. (lau/spot)

SpotOn News | 30.05.2024, 15:43 Uhr

Sein geplantes Open-Air-Konzert in Spremberg muss Schlagerstar Matthias Reim kurzfristig absagen. Auf Instagram nennt der Sänger auch bereits einen Ersatztermin.

Ein für Freitag (31. Mai) in Spremberg geplantes Konzert von Schlagerstar Matthias Reim (66) muss kurzfristig abgesagt werden. Darüber informiert unter anderem der Austragungsort, die Freilichtbühne Spremberg, auf seiner Webseite. Auch Reim selbst bestätigt die Neuigkeit auf seinem offiziellen Instagram-Kanal. "Aufgrund einer akuten Atemwegserkrankung kann das Konzert von Matthias Reim am 31.05.2024 in Spremberg leider nicht wie geplant stattfinden", ist dort zu lesen.

Es gibt bereits einen Ersatztermin

Mit Reims Auftritt sollte die Open-Air-Saison 2024 auf der Freilichtbühne Spremberg ursprünglich eingeläutet werden. Doch für Fans gibt es angesichts der kurzfristigen Absage auch gute Nachrichten: Ein Ersatztermin ist bereits gefunden. Das ausgefallene Konzert soll am 28. Juni an gleicher Stelle nachgeholt werden. Bereits erworbene Tickets behalten ihre Gültigkeit und müssen nicht umgetauscht werden.

Auch Reims geplante Konzerte am 01. Juni im Familiengarten Eberswalde und am 02. Juni beim Hessentag in Fritzlar werden nach aktuellem Stand über die Bühne gehen, heißt es noch im Instagram-Post des Sängers. Reim, der einst mit dem Hit "Verdammt, ich lieb' Dich" bekannt geworden war, hatte erst am 26. April sein neues Studioalbum "Zeppelin" veröffentlicht.