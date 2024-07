Auf der Esslinger Burg Matthias Reim enttäuscht: „Einer der traurigsten Tage meines Lebens“

Matthias Reim ist nach einem Konzertabbruch enttäuscht. (hub/spot)

SpotOn News | 20.07.2024, 10:37 Uhr

Ein Auftritt von Matthias Reim muss abgebrochen werden. Anschließend meldet sich der Sänger auf Instagram mit einem emotionalen Video bei seinen Fans.

Ein Auftritt von Matthias Reim (66) auf der Esslinger Burg ist wegen eines Gewitters abgebrochen worden. Nicht nur viele Fans waren enttäuscht, auch dem Sänger selbst ging der Abbruch seiner Show am Freitagabend (19. Juli) offenbar sehr nahe. In einem Video, das der Musikstar im Anschluss in seinen Instagram-Storys postete, erklärte er: "Hey Leute, ich könnte heulen".

Matthias Reim: "Es zerreißt mir mein Herz"

In dem kurzen Clip, in dem er auf der Burg mit seinen Musikern zu sehen ist, sagte Matthias Reim weiter: "Es darf nicht wahr sein. Wir sitzen jetzt hier oben auf der Burg in Esslingen und können es nicht glauben, dass abgebrochen wurde." Über die Verantwortlichen fügte er hinzu: "Wahrscheinlich haben die recht, sie haben gesagt, es wird noch gefährlich. Es sieht auch nicht gut aus auf dem Radar. Sie müssen dafür sorgen, dass euch nichts passiert und ich muss natürlich auch sagen: Es ist richtig so."

Der 66-Jährige meinte weiter: "Aber es zerreißt mir mein Herz." Es habe so schön angefangen, so Matthias Reim über die ersten Minuten seiner geplanten Show, "ich konnte euch gerade sagen, wie sehr ich mich auf euch gefreut hatte und wie sehr sich diese Band auf euch gefreut hatte". Am Ende des emotionalen Videos sagt der Sänger: "Heute ist einer der traurigsten Tage meines Lebens. Ich vermisse euch."

Matthias Reim feierte seinen Durchbruch mit "Verdammt, ich lieb' Dich"

Matthias Reim startete seine Karriere bereits in den 1980er Jahren und feierte kurz darauf seinen großen Durchbruch. 1990 wurde er mit dem Hit "Verdammt, ich lieb' Dich" bekannt, der sich zum Millionenseller entwickelte. Nach dem großen Erfolg der deutschen Fassung sang Reim im Anschluss sogar eine englische Version des Songs ein. Bis heute feiert der Sänger, der am 26. April 2024 sein neues Studioalbum "Zeppelin" veröffentlicht hat, große Erfolge.