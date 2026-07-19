Stars Matty Healy ist verheiratet

Matty Healy - Leeds Direct Arena 2020 - Photoshot BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.07.2026, 12:00 Uhr

Matty Healy hat geheiratet.

Der Frontmann von The 1975 und das Model Gabbriette Bechtel gaben sich am Samstagabend (18. Juli) bei einer prominenten Hochzeitsfeier im Castillo del Lago in Los Angeles, einer ehemaligen Residenz von Madonna, das Jawort. Wie ein Insider der ‚Daily Mail‘ verriet, tauschte das Paar seine Eheversprechen unterhalb des berühmten Hollywood-Schriftzugs aus, genau in dem Moment, als die Sonne unterging. Der Insider berichtete: „Gabbriette schritt in einem wunderschönen weißen Kleid zum Altar, und genau um 19 Uhr küssten sie sich.“

Fotos, die der Zeitung vorliegen, zeigen, dass das Model ein langärmeliges Kleid mit figurbetontem Oberteil, langer Schleppe und gerüschtem Ausschnitt trug. Ein Schleier fiel ihr während der Zeremonie über den Rücken. Der 37-jährige Bräutigam erschien in einem schwarzen Smoking. Nach der Zeremonie stand er gemeinsam mit seinen Bandkollegen von The 1975 auf der Bühne und spielte bei der Hochzeitsfeier für die Gäste. Zu den prominenten Anwesenden gehörten unter anderem Charli XCX, Emily Ratajkowski und Alex Consani.

Bereits am Freitag (17. Juli) hatten Matty und Gabbriette im Rainbow Bar Grill in West Hollywood ein Probeessen mit Familie und Freunden veranstaltet. Freunde des Paares berichten, die beiden würden „hervorragend miteinander harmonieren“ und seien „unsterblich ineinander verliebt“. Ein Bekannter gab preis: „Endlich ist die richtige Person in sein Leben getreten. Jemand, mit dem er sesshaft werden wollte. Das überrascht niemanden, denn die beiden passen einfach perfekt zusammen.“

Schon vor der Hochzeit war bekannt geworden, dass die Feier deutlich glamouröser ausfallen würde als ursprünglich erwartet. Ein Mitwisser sagte der ‚The Sun‘-Kolumne ‚Bizarre‘: „Mattys und Gabbriettes Hochzeit wird weitaus glamouröser, als die Fans wahrscheinlich erwartet haben. Sie ist größer geworden, als die beiden ursprünglich geplant hatten, aber sie haben versucht, die Details möglichst geheim zu halten.“