Stars Taylor Swift und Travis Kelce spenden vor ihrer Hochzeit 26 Millionen Dollar für gute Zwecke

Taylor Swift And Travis Kelce - SoHo - New York - 11 10 24 - TheStewartOfNY - GC Images - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.07.2026, 14:00 Uhr

Die beiden Stars zeigen sich vor ihrer Hochzeit großzügig und überraschen mit einer Millionen-Spende.

Taylor Swift und Travis Kelce haben vor ihrer Hochzeit 26 Millionen Dollar an Wohltätigkeitsorganisationen gespendet.

Die Popsängerin soll dem NFL-Star am Freitag (3. Juli) im Madison Square Garden in New York das Jawort geben. Das Team des Paars bestätigte nun, dass die beiden mehrere Millionen Dollar an 20 namentlich genannte Organisationen in bedeutenden Orten gespendet hätten – darunter auch am angeblichen Ort ihrer Hochzeit. In einer Erklärung gegenüber der Zeitung ‚The Guardian‘ hieß es: „In dieser Woche haben Taylor Swift und Travis Kelce 26 Millionen Dollar an wohltätige Organisationen in den gesamten Vereinigten Staaten gespendet. Dazu gehören unter anderem: City Harvest in New York City, Food Bank For NYC, New York Cares …“

Zu den weiteren Organisationen, die von dem Paar unterstützt werden, zählen Einrichtungen in Tennessee, wohin Taylor mit ihrer Familie zog, als sie ein Teenager war, um eine Karriere als Country-Sängerin zu verfolgen. Auch Organisationen in Rhode Island, wo die Sängerin ein großes Anwesen an der Küste besitzt, sowie in Kansas City im US-Bundesstaat Missouri, wo Travis Kelce für die Kansas City Chiefs spielt, sollen Geld erhalten.

Auf der Liste der begünstigten Organisationen steht auch Dolly Parton’s Imagination Library, ein von Country-Legende Dolly Parton 1995 gegründetes Programm, das Kindern Bücher schenkt. Außerdem werden Organisationen unterstützt, die sich für musikalische Bildung und kommunale Tafeln einsetzen. Taylor Swift ist für großzügige Gesten bekannt: Während ihrer ‚Eras‘-Tour spendete sie mehrfach an Wohltätigkeitsorganisationen in Städten, in denen sie auftrat. Darüber hinaus gab sie dem Team ihrer Shows insgesamt 197 Millionen Dollar als Bonus, um sich für dessen Anteil am Erfolg der 149 Konzerte umfassenden Tournee zu bedanken.

Die emotionalen Reaktionen der Crew waren in einer Folge ihrer Disney+-Dokuserie ‚The End of an Era‘ zu sehen. Während sie Briefe an ihr engagiertes Team schrieb, sagte die ‚Cruel Summer‘-Künstlerin: „Der Bonustag ist so wichtig, denn mir ist es sehr wichtig, mit der ‚Eras‘-Tour einen Präzedenzfall zu schaffen: Wenn Menschen auf Tour arbeiten und die Tour mehr einspielt, erhalten sie auch einen höheren Bonus.“