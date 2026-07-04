Stars Taylor Swift und Travis Kelce: Ihre Eheversprechen waren ‚echt, verletzlich, ernst und albern‘

Travis Kelce and Taylor Swift attends the 2026 iHeartRadio Music Awards - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 04.07.2026, 14:12 Uhr

Taylor Swift und Travis Kelce: Ihre Eheversprechen waren 'echt, verletzlich, ernst und albern'.

Die Eheversprechen von Taylor Swift und Travis Kelce waren „echt, verletzlich, ernst und albern“.

Die Sängerin und der Tight End der Kansas City Chiefs gaben sich am Freitag (03. Juli) bei einer prunkvollen Zeremonie im Madison Square Garden in New York das Ja-Wort. Die Trauung wurde von Schauspieler Adam Sandler geleitet. George Stephanopoulos, Moderator von ‚Good Morning America‘ und Gast der Hochzeit, erklärte gegenüber ‚ABC News‘: „Die Zeremonie war großartig und sehr bewegend. Adam Sandler war gleichzeitig lustig und berührend. Die Eheversprechen waren genau das, was man sich erhofft: echt, verletzlich, ernst und albern. Sie waren von tiefer Liebe geprägt. Wer hätte gedacht, dass eine Hochzeit im Madison Square Garden so intim sein könnte?“

Wie ‚TMZ‘ berichtet, schritt Taylor zu einer Streicher-Version eines ihrer eigenen Songs zum Altar. Die Töchter von Jason und Kylie Kelce – und damit Travis‘ Nichten – fungierten als Blumenmädchen und streuten Blütenblätter auf ihrem Weg. Das Promiportal berichtet außerdem, dass Adam Sandler eigens für das Brautpaar ein Lied geschrieben und während der Feier vorgetragen habe. Der Song sei „humorvoll und zugleich berührend“ gewesen und habe ganz von der Liebe zwischen Taylor und Travis gehandelt. Nach der Trauung wurden die Gäste auf die Spielfläche des Madison Square Garden begleitet. Die Dekoration wurde als eine Mischung aus ‚Alice im Wunderland‘ und ‚Der Zauberer von Oz‘ beschrieben.

Vertreter von Taylor Swift bestätigten die Hochzeit gegenüber ‚PEOPLE‘ mit einem offiziellen Statement. Die Hochzeitslooks von Braut und Bräutigam wurden von Christian Dior Haute Couture entworfen. Verantwortlich zeichnet Jonathan Anderson, Kreativdirektor der Damen-, Herren- und Haute-Couture-Kollektionen von Dior, der eng mit dem Brautpaar zusammenarbeitete. Es handelt sich um das erste Couture-Brautkleid des Designers für einen international bekannten Star. Die Schuhe wurden eigens von Christian Louboutin angefertigt, die Braut trug Schmuck von Cartier.

Taylor und Travis verzichteten auf Brautjungfern und Trauzeugen im klassischen Sinne. Stattdessen übernahm Taylors Bruder Austin Swift die Rolle des ‚Man of Honor‘, während Jason Kelce als Trauzeuge von Travis fungierte.