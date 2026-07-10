Stars Taylor Swift und Travis Kelce verschwanden nach ihrer Hochzeit für ‚Mini-Flitterwochen‘

Taylor Swift And Travis Kelce - SoHo - New York - 11 10 24 - TheStewartOfNY - GC Images - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.07.2026, 11:00 Uhr

Die frisch verheirateten Stars wurden offenbar in einem exklusiven Resort in Montana gesichtet.

Taylor Swift und Travis Kelce sollen nach ihrer prunkvollen Hochzeit zu einer „Mini-Flitterwochenreise“ nach Montana aufgebrochen sein.

Der Popstar heiratete den NFL-Spieler am Freitag (3. Juli) im Madison Square Garden in New York City. Seit ihrem großen Tag wurden die beiden nicht mehr in der Öffentlichkeit gesehen. Einem neuen Bericht zufolge wurden sie nun bei einer „Mini-Hochzeitsreise“ in einem exklusiven Mitglieder-Resort in Montana gesichtet. Ein Insider sagte der Zeitung ‚Daily Mail‘, das Paar habe die „Blase des frisch verheirateten Glücks“ genießen wollen. Deshalb hätten sie sich zunächst für eine kurze Auszeit im exklusiven Yellowstone Club in Big Sky im US-Bundesstaat Montana entschieden, bevor später längere Flitterwochen an einem anderen Ort folgen sollen.

Dem Bericht zufolge wollten Taylor und Travis die Reise unbedingt geheim halten. Deshalb sollen sie sogenannte Täuschungsmanöver eingesetzt haben: Sie nutzten verschiedene Privatjets und reisten auf getrennten Flügen, damit ihre Bewegungen nicht nachverfolgt werden konnten. Dennoch sollen sie im privaten Bergresort gesehen worden sein, wo sie bereits am Unabhängigkeitswochenende im vergangenen Jahr Zeit miteinander verbracht hatten.

Für eine Mitgliedschaft im Yellowstone Club ist eine Einladung erforderlich. Zudem fällt eine Aufnahmegebühr von rund 500.000 US-Dollar sowie ein Jahresbeitrag von etwa 78.000 US-Dollar an. Zu den Mitgliedern sollen unter anderem Bill Gates, Tom Brady und Mark Zuckerberg gehören. Berichten zufolge verschoben die Frischvermählten ihre großen Flitterwochen zunächst, da sie für Samstag (11. Juli) zu einer weiteren Hochzeit in Kalifornien eingeladen sind. Der Wide Receiver der New York Giants, JuJu Smith-Schuster, der früher gemeinsam mit Travis für die Kansas City Chiefs spielte, heiratet seine Partnerin Laura Kruk in Orange County. Mehrere Medien berichten, dass Taylor und Travis auf der Gästeliste stehen.

Nach der Hochzeit ihres Freundes wollen die beiden laut ‚Daily Mail‘ zu ihren eigentlichen Flitterwochen aufbrechen. Geplant sei ein Inselhopping in Griechenland sowie eine Reise durch Europa, bevor Travis Ende Juli wieder zum Training bei den Kansas City Chiefs zurückkehren muss. Ein Insider verriet dem ‚People‘-Magazin: „Sie freuen sich sehr darauf, vor Beginn der Football-Saison noch ein paar Wochen als frisch verheiratetes Paar genießen zu können.“ Travis soll am 28. Juli wieder ins Mannschaftstraining einsteigen.