Stars Taylor Swift und Travis Kelce haben Hochzeitsgästen keinen Veranstaltungsort genannt

Travis Kelce and Taylor Swift attends the 2026 iHeartRadio Music Awards - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 25.06.2026, 18:00 Uhr

Taylor Swift und Travis Kelces Hochzeit ist von so großer Geheimhaltung umgeben, dass selbst ihre Gäste nicht wissen, wo die beiden heiraten werden.

Die Hochzeitsgäste von Taylor Swift und Travis Kelce wissen nicht, wo die beiden den Bund fürs Leben schließen werden.

Es wird angenommen, dass das Paar am Wochenende rund um den 4. Juli heiratet. Als mögliche Veranstaltungsorte wurden unter anderem das Anwesen der ‚Fate of Ophelia‘-Sängerin in Rhode Island sowie der New Yorker ‚Madison Square Garden‘ gehandelt. Doch der Freund des NFL-Stars, Tight End George Kittle, und dessen Ehefrau Claire betonten nun, dass sie keinerlei Ahnung haben, wohin sie für die Feier reisen werden.

Der Spieler der ‚San Francisco 49ers‘ sagte gegenüber ‚Entertainment Tonight‘: „Wir werden da sein.“ Aber als er nach dem Veranstaltungsort gefragt wurde, antwortete er: „Ich habe keine Ahnung.“ Claire stimmte zu: „Wir wissen es nicht.“ George (32) fügte hinzu: „Ich habe Travis gestern Abend tatsächlich gefragt und er hat mich nur ausgelacht. Deshalb rechne ich inzwischen halb damit, dass einfach ein Jumbojet auf der Startbahn auf uns wartet und sie uns irgendwohin fliegen. Ich habe keine Erwartungen – ich weiß nur, dass es großartig wird.“ Der Sportler weiß allerdings bereits, was er tragen möchte – auch wenn das Outfit bisher das einzige ist, was feststeht. Er sagte: „Ich werde da sein. Ich trage einen blauen Anzug. Mehr habe ich nicht. Mehr weiß ich nicht.“

Vergangene Woche versammelte Travis seine Freunde zu mehreren Tagen voller Junggesellenabschieds-Feierlichkeiten. Der 36-jährige Sportler begann die Feierlichkeiten mit einem Abend in Los Angeles zusammen mit Freunden, darunter sein ehemaliger Teamkollege bei den ‚Kansas City Chiefs‘, Ross Travis, der Komiker Druski sowie sein Bruder Jason Kelce. Die Gruppe besuchte das exklusive Restaurant ‚Bird Streets Club‘ am Sunset Strip in West Hollywood. Am folgenden Abend gingen Travis und seine Freunde zu einem Konzert von Chris Lake in Los Angeles. Laut der Kolumne ‚Page Six‘ der ‚New York Post‘ betrat der Tight End dabei gemeinsam mit dem DJ die Bühne und schoss mit einer Seifenblasenkanone in die Menge. Einige Tage später war Travis in einem online veröffentlichten Video zu sehen, wie er an einem Golfsimulator seinen Schwung trainierte. Außerdem wurde der Football-Star gemeinsam mit seinem Teamkollegen Patrick Mahomes von den ‚Kansas City Chiefs‘ sowie seinem Bruder Jason bei einem NASCAR-Rennen in San Diego, Kalifornien, gesichtet.

Travis hat öffentlich zwar nicht bestätigt, dass es sich bei den Feierlichkeiten um seinen Junggesellenabschied handelte, doch die Besitzer einer Bäckerei in Los Angeles verrieten versehentlich einen entscheidenden Hinweis, als sie ein Foto einer „Junggesellenabschieds-Torte“ veröffentlichten, die sie für ihn angefertigt hatten. In einem auf TikTok veröffentlichten Video zeigte die Bäckerei eine mehrfarbige Torte mit der Aufschrift: „Noch ein Ring!“ Dazu schrieben sie: „Wir durften die Torte für Travis Kelces Junggesellenabschied machen.“ Als ein Nutzer fragte, ob die Torte tatsächlich für Travis angefertigt worden sei, antwortete die Bäckerei: „Ja.“

Travis machte Taylor im vergangenen Jahr einen Heiratsantrag und Gerüchten zufolge wollen die beiden im kommenden Monat heiraten. Mehrere Medien berichten, dass sie New York als Ort ihrer Trauung gewählt haben könnten und den legendären ‚Madison Square Garden‘ für die anschließende Feier nutzen möchten.

Es ist jedoch auch möglich, dass sich das Paar auf Taylors Anwesen in Rhode Island das Ja-Wort gibt. Laut ‚TMZ‘ wollten die beiden dort ursprünglich ihre Hochzeit feiern und den Abend mit einem Feuerwerk ausklingen lassen. Die Website berichtet jedoch weiter, dass diese Pläne später wegen Leaks geändert worden seien und die Hochzeit stattdessen nach New York verlegt wurde. ‚TMZ‘ betonte außerdem, dass die Feier im ‚Madison Square Garden‘ als Ablenkung für den 3. Juli geplant sei und dass der Eindruck bestehe, Taylors und Travis‘ Hochzeit könne bereits davor stattfinden.