Stars Max Verstappen: Er wird zum ersten Mal Papa

Bang Showbiz | 06.12.2024, 16:00 Uhr

Max Verstappen wird zum ersten Mal Vater werden.

Der 27-jährige Formel-1-Rennfahrer und seine Partnerin Kelly Piquet – die Tochter des ehemaligen Formel-1-Stars Nelson Piquet – erwarten ein Kind zusammen. Das Paar hat mit einem süßen Schnappschuss auf Social Media bekannt gegeben, dass die 35-Jährige schwanger ist, und das Paar könnte nicht glücklicher über sein „kleines Wunder“ sein.

In einem gemeinsamen Beitrag auf ihren Instagram-Accounts posierten Max und Kelly mit den Händen auf Kellys Bauch. Ihre Gesichter sind auf dem Bild nicht zu sehen, doch der Rest des Ausschnitts und die Bildunterschrift sprechen für sich: „Mini Verstappen-Piquet auf dem Weg. Wir könnten nicht glücklicher über unser kleines Wunder sein.“ Später bedankte sich Kelly in ihrer Instagram-Story bei den Fans für ihre lieben Nachrichten und dankte auch denen, die solche Ankündigungen schwierig fanden. Sie schrieb: „Ich kann nicht ausdrücken, wie glücklich wir sind. Vielen Dank für all die süßen, herzlichen Nachrichten. Ich verstehe, dass diese Ankündigungen für diejenigen, die sich nach einem Kind sehnen, eine Herausforderung sein können. Während solche Nachrichten oft ein freudiger Anlass sind, können sie auch Gefühle der Traurigkeit, Frustration oder Sehnsucht bei denen hervorrufen, die damit zu kämpfen haben. Wenn du das bist, sende ich all meine Liebe, meine tiefsten Umarmungen und Magie in deine Richtung.“

Es wird angenommen, dass das Paar seit Oktober 2020 zusammen ist, aber erst am 1. Januar 2021 mit seiner Beziehung an die Öffentlichkeit ging. Kelly Piquet war zuvor mit dem ehemaligen Formel-1-Piloten Daniil Kvyat zusammen, mit dem sie bereits die fünfjährige Tochter Penelope hat. Das Paar trennten sich nur Monate nach der Geburt.