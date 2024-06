Stars Maya Rudolph: Hat sie der Ruhm verändert?

Maya Rudolph - Oscars 2020 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.06.2024, 08:00 Uhr

Die Schauspielerin und Komikerin versucht, trotz ihres Promistatus authentisch zu sein.

Maya Rudolph tut ihr Bestes, um sich selbst treu zu bleiben.

Die US-Schauspielerin legt trotz ihres Ruhms Wert auf Bodenständigkeit und Authentizität. „Ich fühle mich nicht wirklich wie jemand, der sich so sehr verändert hat“, verrät sie im Gespräch mit dem ‚HELLO!‘-Magazin. „Ich habe das Gefühl, dass sich die Welt schnell verändert hat, also versuche ich, nicht den kleinen Dingen zum Opfer zu fallen. Es gibt so viele soziale Medien, und ich versuche, nicht alles zu lesen. Also nein, ich habe mich nicht verändert.“

Die Vierfach-Mama gesteht, dass ihr die Schnelllebigkeit der modernen Welt nicht gefällt. „Ich bin ein ziemlich altmodischer Mensch. Ich versuche also, relevant zu sein und mitzuhalten und dieselbe Sprache zu sprechen, ohne meine eigenen Werte aufzugeben, nämlich den Leuten mehr in die Augen zu sehen als auf mein Handy zu starren“, fügt die Komikerin hinzu.

In der Comedy-Serie ‚Reich!‘ spielt sie Molly Novak, die ehemalige Ehefrau eines Tech-Milliardärs. Dabei ticke Maya privat ganz anders. „Ich bin überhaupt nicht wie diese Figur“, stellt sie klar. Das habe es auch schwierig gemacht, Molly zu verkörpern. „Es ist schwer, weil keiner von uns wirklich weiß, wie das Leben dieser Leute aussieht – die Welt der ultrareichen Milliardäre ist ein Mysterium“, erklärt die ‚Brautalarm‘-Darstellerin. „Aber wir alle tun gerne so, als ob, und sind Teil der Fantasie, weil es Spaß macht, zu sehen, wie reiche Leute leben.“