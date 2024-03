Für ihre Lifestyle-Marke Meghan engagierte Star-Fotograf: Gibt es bald neue Fotos der Kinder?

Von Meghans Kindern gibt es nur wenige öffentliche Bilder. (ncz/spot)

SpotOn News | 21.03.2024, 11:22 Uhr

Von Herzogin Meghans und Prinz Harrys Kindern gibt es kaum öffentliche Fotos. Jetzt soll Meghan einen Star-Fotografen zum Fotoshooting nach Kalifornien eingeflogen haben - auch Archie und Lilibet standen offenbar vor der Kamera.

Herzogin Meghan (42) hat offenbar einen echten Star-Fotografen engagiert, um sich für ihre neue Lifestyle-Marke American Riviera Orchard, die sie vergangene Woche angekündigt hat, fotografieren zu lassen. Wie die "Daily Mail" berichtet, soll Jake Rosenberg aus New York nach Kalifornien geflogen sein, um die Ehefrau von Prinz Harry (39) in ihrem Haus in Montecito abzulichten.

Auch Archie und Lilibet standen vor der Kamera

Dabei sollen Bilder von Meghan beim Kochen entstanden sein und auch die beiden Kinder, Archie (4) und Lilibet (2), sollen für einige Familienschnappschüsse vor der Kamera gestanden haben. Dürfen sich Fans also bald auf neue Fotos der beiden Royal-Sprösslinge freuen? Schließlich haben Harry und Meghan bisher nur wenige Fotos ihrer Kinder veröffentlicht.

Langjährige Zusammenarbeit mit Jake Rosenberg

Für Jake Rosenberg, der ursprünglich aus Toronto stammt, stand Meghan schon mehrmals vor der Linse. Bereits im Juni 2016 teilte er ein Selfie mit Meghan, die damals noch als Schauspielerin arbeitete, auf Instagram und schrieb: "Ich liebe es, nach Hause zu kommen und mit dieser wunderschönen Dame zu arbeiten."

Auch auf seiner Website hat der Fotograf ein Schwarz-Weiß-Bild von Meghan veröffentlicht, zudem erwähnt er sie neben Stars wie Oprah Winfrey (70) oder David Beckham (48) in seiner Biografie. Von Rosenberg stammen auch einige der Fotos, die Meghan auf ihrem ehemaligen Blog "The Tig" veröffentlichte.

Bald neue Fotos von Archie und Lilibet?

Laut einem Insider sollen die neuen Bilder von Archie und Lilibet allerdings nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sein. Es handele sich um "Porträts für die Familie". Sie seien nicht in Zusammenhang mit Meghans neuem Business entstanden, zitiert die "Daily Mail".

Die neuen Fotos von Meghan dürfte es hingegen zu sehen geben, sobald ihre neue Lifestyle-Marke ins Geschäft geht. Am 14. März machte die Herzogin ihren neuen Instagram-Account sowie eine Website öffentlich. Es soll sich um eine Marke für Lifestyle-Produkte wie Geschirr, Karaffen oder Küchentextilien sowie Delikatessen handeln.