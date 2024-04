Bei Fashion Trust U.S. Awards Mehr Denim geht nicht! Heidi Klum von oben bis unten in Jeans

Steht auf Jeans: Heidi Klum bei den Fashion Trust U.S. Awards 2024. (eee/spot)

SpotOn News | 10.04.2024, 21:15 Uhr

Bei Denim gilt für Heidi Klum offenbar das Motto "Mehr ist mehr"! In Los Angeles hat das Model in einem extravaganten Jeans-Kleid begeistert.

Bei den Fashion Trust U.S. Awards am Dienstagabend in Los Angeles haben die Stars wieder ihre extravagantesten Looks hervorgekramt. Heidi Klum (50) durfte bei dem Modeevent in Hollywood natürlich nicht fehlen. Das Model kam in einem besonderen All-Over-Denim-Look: Ihr dunkelblaues Off-Shoulder-Kleid mit raffiniertem Beinschlitz und Knopfleiste bestand komplett aus einem Jeansstoff.

An der Brust war das Dress mit kleinen Taschen versehen, der Rock hatte zudem eine kurze Schleppe. Dazu griff Klum zu dunkelbraunen Pumps mit hohem Absatz.

Als Accessoires wählte sie lediglich ein paar funkelnde, silberne Ohrstecker. Ihre Nägel lackierte sie in Nude. Das Make-up hielt die 50-Jährige natürlich und legte mit viel Lidschatten und dunkler Mascara den Fokus auf ihre Augen. Ihre blonden Haare stylte sie glatt, aber zur Abwechslung im Seitenscheitel mit schrägem Pony.

Auch diese Stars waren bei den Fashion Trust U.S. Awards

Einen weiteren sehenswerten Look gab es von Paris Hilton (43), die in einem knappen, schwarzen Mini-Kleid mit vielen Cut-outs kam und viel Haut zeigte. Alessandra Ambrosio (42) wählte einen bordeauxroten Zweiteiler aus langem Rock mit Schleppe und langärmeligem Oberteil mit leichten Puffärmeln und Cape. Weitere Stargäste waren außerdem Jenna Dewan (43) mit Babybauch, Jessica Biel (42), die Schwestern Scout LaRue Willis (32) und Tallulah Willis (30), Ashley Graham (36) oder Janelle Monáe (38).