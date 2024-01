Musik Mel B: Ankündigung von „wirklich gute Neuigkeiten“ für alle Spice Girls-Fans

Mel B/ Melanie Brown - January 2024 - SiriusXM Studios - NYC - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.01.2024, 14:00 Uhr

Mel B hat angekündigt, dass es für alle Spice Girls-Fans schon bald „wirklich gute Neuigkeiten“ geben wird.

Die 48-jährige Popsängerin war zuletzt mit ihren Bandkolleginnen Geri Halliwell, Melanie C und Emma Bunton im Rahmen ihrer britischen Stadiontournee im Jahr 2019 aufgetreten, wobei die ‚Say You’ll Be There‘-Hitmacherinnen vor kurzem mit ihrem eigenen Set von Briefmarken der Royal Mail geehrt wurden.

Und jetzt enthüllte der Star, dass für die Girlgroup noch viel mehr geplant sei, dieses Mal sogar in Zusammenarbeit mit Victoria Beckham, die seit mehr als einem Jahrzehnt nicht mehr mit der Band auf der Bühne stand. In einem Interview in der ‚Today Show‘ verriet die Sängerin: „Ich habe das schon ewig gesagt, aber jetzt werden wir in ein paar Wochen einige wirklich gute Neuigkeiten veröffentlichen, die uns alle fünf betreffen werden. Also wir haben alle unsere Briefmarken von der Royal Mail veröffentlicht, was es noch nie zuvor gab. Für die Royal Mail ist das ein riesiger Erfolg, normalerweise sind es die Queen oder der König und jetzt werden es die Spice Girls sein! Aber wir sind zu fünft, mit fünf unterschiedlichen Tagebüchern. Wir alle haben Kinder. [Die Fans] werden zu 100 Prozent zufrieden sein.“ Die Spice Girls hatten ihren Hit ‚Wannabe‘ während ihrer ersten Session im Jahr 1995 in Kollaboration mit Matt Rowe und Richard Stannard geschrieben und veröffentlichten das Lied im Juli des folgenden Jahres als ihren Debüt-Song, der die Charts anführte.