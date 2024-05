Glückwünsche für Scary Spice Mel B feiert Geburtstag: Spice Girls feiern die Sängerin auf Instagram

Mel B ist am 29. Mai 49 Jahre alt geworden. (nah/spot)

SpotOn News | 29.05.2024, 12:32 Uhr

Eine kleine Reise in die Vergangenheit: Die Spice Girls gratulieren auf besondere Art und Weise ihrer Bandkollegin Mel B zum Geburtstag. Auf Instagram haben sie alte Bilder aus Girlgroup-Zeiten gepostet.

Sängerin Mel B, bürgerlich Melanie Brown, feiert am Mittwoch (29. Mai) ihren 49. Geburtstag. Das unter dem Namen Scary Spice bekannte Spice Girl erhielt gleich mehrere Glückwünsche auf Instagram. Ihre ehemaligen Girlgroup-Kolleginnen Geri Halliwell (51), Victoria Beckham (50) und Melanie C (50) teilten gemeinsame Bilder mit der Sängerin aus alten Zeiten.

Spice Girls teilen "viele unglaubliche Erinnerungen"

"Los Scary, es ist dein Geburtstag! Alles Gute zum Geburtstag Melanie Brown", wünschte etwa Melanie C. "Wir haben so viele unglaubliche Erinnerungen geteilt, ich hoffe, es dauert nicht zu lange, bis wir noch mehr machen!" Das Spice Girl sei sehr stolz auf ihre Kollegin: "Ich liebe dich so."

Halliwell schloss sich den Glückwünschen an. "Alles Gute zum Geburtstag Mel B! Ich hoffe, du hast einen tollen Tag", schrieb sie unter einer Reihe von alten Bildern von den beiden. Victoria Beckham teilte eine Story auf ihrem Instagram-Profil und gratulierte der Sängerin mit einem Foto von einem gemeinsamen Auftritt der Spice Girls. Die Glückwünsche von Baby Spice Emma Bunton (48) lassen noch auf sich warten.

Zuletzt feierten die Spice Girls eine Reunion auf dem 50. Geburtstag von Victoria Beckham im April. Auf ihrem Instagram-Kanal postete die Ehefrau des Ex-Fußballstars David Beckham (48) am Tag nach dem Fest ein Video von der feucht-fröhlichen Wiedervereinigung.

Der letzte gemeinsame Bühnen-Auftritt aller fünf Spice Girls fand allerdings vor einigen Jahren bei den Olympischen Spielen 2012 statt. Bei einer Reunion-Tour der Girlband im Jahr 2019 war Victoria Beckham nicht dabei.