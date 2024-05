Stars Melissa Joan Hart: Das machte ihre Rolle als Sabrina zur Herausforderung

Melissa Joan Hart - May 2024 - Variety's 2024 Power of Women - NYC - Getty Images BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.05.2024, 10:36 Uhr

Die Schauspieler verrät, dass sie sich nicht besonders gut in ihre Serienfigur hineinversetzen konnte.

Melissa Joan Hart hatte Schwierigkeiten, sich mit ihrer Rolle in ‚Sabrina – Total verhext!‘ zu identifizieren.

Die US-Schauspielerin war erst 20 Jahre alt, als sie die Titelrolle in der Kult-Sitcom aus den 1990er Jahren übernahm. Allerdings war es für die Darstellerin gar nicht so einfach, sich in ihr Alter Ego hineinzuversetzen.

„Ich weiß, dass sich die Fans bei Sabrina so wohl gefühlt haben, aber sie war nicht nur jünger als ich, sie wollte auch keine Aufmerksamkeit“, erzählt sie gegenüber dem ‚People‘-Magazin. „Wenn sie nicht immer in verschiedenen Kostümen gesteckt und in diese seltsamen Situationen gebracht worden wäre, in denen ich Aschenputtel oder Alice im Wunderland oder eine Trapezkünstlerin oder im Cirque du Soleil oder was auch immer sein musste, weiß ich nicht, ob ich die Erfahrung so sehr genossen hätte, weil ich mich einfach nicht so gut mit ihr identifizieren konnte.“

Die 48-Jährige bekam ihren ersten Vorgeschmack auf Ruhm, als sie die Titelrolle in der Sitcom ‚Clarissa‘ ergatterte, die von 1991 bis 1994 auf Nickelodeon lief. „Die Rolle in ‚Clarissa‘ gab mir die Freiheit, herauszufinden, wer ich bin, während sie herausfindet, wer sie ist. Die Grenze zwischen mir und Clarissa ist also wirklich fließend – wir waren genau gleich alt“, berichtet der Star.