Im Alter von 80 Jahren Bekannt aus „Sabrina – Total Verhext!": US-Star Martin Mull ist tot

29.06.2024

Er war bekannt für Serien wie "Roseanne" oder "Sabrina - Total Verhext!": Jetzt ist Martin Mull im Alter von 80 Jahren gestorben. Das teilte seine Tochter mit.

Martin Mull (1943-2024) ist tot. Der Schauspieler und Comedian, unter anderem bekannt aus Serien wie "Roseanne" oder "Sabrina – Total Verhext!", ist am 27. Juni im Alter von 80 Jahren gestorben. Das teilte seine Tochter, Maggie Mull, am Freitag (28. Juni) in einem Instagram-Post mit.

"Es bricht mir das Herz, mitzuteilen, dass mein Vater am 27. Juni zu Hause verstorben ist, nach einem tapferen Kampf gegen eine lange Krankheit", schrieb sie zu einem Schwarz-Weiß-Foto, das Mull mit einem Hund zeigt. "Mein Vater wird von seiner Ehefrau und seiner Tochter, seinen Freunden und Mitarbeitern, von Künstlern und Comedians und Musikern, und – ein Zeichen einer wirklich außergewöhnlichen Person – von vielen, vielen Hunden sehr vermisst. Ich habe ihn unglaublich geliebt."

Aus diesen Filmen und Serien kennt man Martin Mull

Martin Mull begann seine Karriere als Stand-up-Comedian und hatte seine erste große Rolle in der Comedy-Serie "Mary Hartman, Mary Hartman". Als Schauspieler fasste er in den 1970er Jahren Fuß. Unter anderem war er in Filmen wie "Mrs. Doubtfire – Das stachelige Kindermädchen" oder "Mr. Mom" zu sehen und hatte Dauerrollen in Fernsehserien wie "Roseanne" und "Sabrina – Total Verhext!".

Von 2013 bis 2014 spielte er eine Hauptrolle in der Sitcom "Dads". Seinen letzten Fernsehauftritt hatte Mull 2022 in einer Folge der siebten Staffel von "Grace and Frankie".

"Sabrina"-Co-Star Melissa Joan Hart trauert um Martin Mull

Nach der Nachricht von Martin Mulls Tod meldete sich unter anderem sein "Sabrina – Total Verhext!"-Co-Star Melissa Joan Hart (48) zu Wort. Zu einem Foto der beiden am Set der Serie, die von 1997 bis 2000 lief, schrieb die Hauptdarstellerin auf Instagram: "Ruhe in Frieden, mein Freund. Der unglaubliche Martin Mull (Direktor Kraft) hat uns für seine ewige Ruhe verlassen. Ich habe so schöne Erinnerungen an die Zusammenarbeit mit ihm."

Weiter schrieb sie: "Er war ein Künstler, der gerne mit seinen Händen malte und baute, ein Musiker und ein wunderbarer Mann […] Wir werden ihn vermissen, aber diese Welt hat davon profitiert, dass er hier war. Mein tiefstes Beileid an seine Familie und Freunde." Sie werde "die Martin-Mull-Kunstwerke", die in ihrem Zuhause hängen, weiterhin schätzen.