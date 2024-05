Stars Melissa Joan Hart: Die Freundin ihres Sohnes heißt Sabrina

Melissa Joan Hart - May 2024 - Variety's 2024 Power of Women - NYC - Getty Images BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.05.2024, 13:57 Uhr

Die Schauspielerin verrät eine witzige Anekdote aus ihrem Privatleben.

Der Sohn von Melissa Joan Hart ist mit einem Mädchen namens Sabrina zusammen.

Die US-Schauspielerin war in den späten 1990er und frühen 2000er Jahren als Sabrina Spellman in der Sitcom ‚Sabrina – Total verhext!‘ zu sehen. Witzigerweise wird die 48-Jährige den Namen ihrer Serienfigur nicht los – dafür hat ihr Sohn Mason (18) gesorgt. Zusammen mit ihrem Ehemann Mark Wilkerson hat Melissa außerdem den 16-jährigen Braydon und den elfjährigen Tucker.

„Mein Ältester hat gerade seinen Pilotenschein gemacht und seine erste Freundin, es ist alles passiert. Ihr Name ist Sabrina!“, verrät sie gegenüber ‚Page Six‘. Die Darstellerin kann den Zufall immer noch nicht fassen: „Das ist kein üblicher Name, zumindest nicht in Nordamerika.“

Seitdem komme es immer wieder zu witzigen Zwischenfällen. „Neulich auf dem Abschlussball habe ich versucht, ihre Aufmerksamkeit zu erregen, und rief: ‚Sabrina!‘ Die Leute müssen gedacht haben, ich sei verrückt“, gesteht die Dreifach-Mama. „Aber [mein Sohn] hat mir Blumen zum Valentinstag gekauft, also kann das nicht schlecht sein. Ich kann nicht auf die Freundin schimpfen, wenn sie ihm hilft, gute Entscheidungen zu treffen!“