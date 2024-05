Stars Melissa Joan Hart: Drama war eine zu große Herausforderung

Melissa Joan Hart - May 2024 - Variety's 2024 Power of Women - NYC - Getty Images BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.05.2024, 11:34 Uhr

Die Schauspielerin gesteht, dass sie sich früher nur Comedy-Rollen zutraute.

Melissa Joan Hart hat sich in ihren jungen Jahren nie getraut, Rollen in Dramen zu übernehmen.

Die US-Schauspielerin ist vor allem dafür bekannt, dass sie in ihren Teenagerjahren in einer Reihe von TV-Sitcoms mitgespielt hat, darunter ‚Sabrina – Total Verhext!‘ und ‚Clarissa‘. Wie die 48-Jährige nun verrät, habe ihr früher das Selbstvertrauen gefehlt, um dramatische Rollen zu übernehmen.

„Ich liebe es, diese True-Crime-Filme zu machen, weil ich mir selbst nie zugetraut habe, Theater zu spielen, als ich jünger war“, erzählt sie gegenüber ‚People‘. „Ich habe, als ich noch sehr jung war, in einer Folge von ‚Der Equalizer‘ mitgespielt, als ich etwa sieben Jahre alt war… und einige andere dramatische Rollen gespielt. Das fiel mir als Kind leicht. Aber dann, als ich mich in der Komödie wohler fühlte, war es schwieriger für mich, ins Drama zu wechseln.“

Je nach Genre ändere sich die Herangehensweise an die Schauspielerei sehr. „Bei Comedy geht es so sehr um Gestik und große Mimik, besonders bei Nickelodeon. Wenn man die Nickelodeon-Schauspielerei lernt, geht es darum, ob du Blick Nummer eins, Nummer zwei oder Nummer drei willst. Du versuchst, die verschiedenen Blicke zu machen und sie groß darzustellen“, schildert der Serienstar.

Es sei ein echter Lernprozess für Melissa gewesen, diese Methode wieder abzulegen. „Es war also wirklich interessant, mehr in die dramatischen Sachen einzutauchen und mir selbst zu vertrauen“, fügt sie hinzu.