Stars Melissa Joan Hart: Gibt es ein ‚Sabrina – Total Verhext!‘-Reboot?

Melissa Joan Hart - 2019 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.03.2024, 11:30 Uhr

Die Schauspielerin spricht über die Möglichkeit, erneut als Sabrina Spellman vor der Kamera zu stehen.

Melissa Joan Hart enthüllt, dass es eine Menge bürokratischer Hürden gibt, die ein Reboot von ‚Sabrina – Total Verhext!‘ verhindern.

Die US-Schauspielerin war in den späten 1990er und frühen 2000er Jahren als Sabrina Spellman in der Sitcom zu sehen. Unzählige Fans wünschen sich ein Comeback der beliebten Serie. Doch der 47-Jährigen zufolge haben sie und ihre ehemaligen Co-Stars keinen Einfluss darauf, ob es tatsächlich dazu kommen wird.

Im Gespräch mit ‚E! News‘ erklärt Melissa: ‚Nein, das liegt leider nicht in unserer Hand und in unserer Macht. Es gibt andere Leute, die jetzt das Sagen haben. Netflix hat [eine ‚Sabrina‘-Serie] gemacht – das war ein anderer Archie-Comic, das war ein anderes Comicbuch, die IP und all das. Das ist alles Bürokratiekram.“

Die ‚Drive Me Crazy‘-Darstellerin hat noch immer eine besondere Beziehung zu ihrer früheren Serienfigur. Umso witziger ist die folgende Anekdote aus ihrem Leben. „Es ist sehr seltsam, dass mein Sohn gerade mit einem Mädchen namens Sabrina zusammen ist“, plaudert die Dreifach-Mama aus. Ob diese Sabrina auch magische Kräfte besitzt? „Sie hat ihn verhext, also nehme ich an!“, scherzt Melissa.