Stars Melissa Joan Hart: Showbiz-Veteranin

Melissa Joan Hart - 2019 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 01.03.2024, 08:00 Uhr

Die ‚Sabrina – Total Verhext!‘-Darstellerin zieht ein Fazit zu ihrer Karriere.

Melissa Joan Hart fühlt sich dank ihrer Erfahrung deutlich souveräner als Schauspielerin.

Die US-Amerikanerin wurde bereits als Teenager berühmt, als sie die Titelrolle in der Comedy-Serie ‚Clarissa‘ übernahm. Von 1996 bis 2003 spielte sie ihre bis heute berühmteste Rolle in der Sitcom ‚Sabrina – Total Verhext!‘.

In ihrem ‚What Women Binge‘-Podcast verrät die 47-Jährige, dass sie noch immer an Lampenfieber leidet. „Jedes Mal, wenn man ein Set betritt, gibt es ein gewisses Hochstapler-Syndrom“, gesteht sie. Im Gegensatz zu früher lege sich dieses Gefühl aber schnell: „Man muss einfach die Nervosität des ersten Tages überwinden, ein paar Leute kennenlernen und bestimmte Szenen durchstehen, auf die man sich nicht freut. Also habe ich nicht das Gefühl, dass man jemals wirklich das Gefühl hat, in die Branche zu gehören.“

Trotzdem fühle sie sich mittlerweile „wie eine Veteranin“. Dafür macht Melissa ihre jahrelange Erfahrung verantwortlich. „Ich kenne die Kurzform, ich weiß, dass es ein ganz anderes Vokabular gibt. Ich kann mich mit den alten Hasen unterhalten und ich habe in Großbritannien, Australien, Italien und Kanada gedreht, also habe ich das Gefühl, dass ich auch ihre Sprache verstehe“, erklärt die Darstellerin.