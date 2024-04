Dreharbeiten für das Biopic "Michael" Michael Jacksons Neverland Ranch erstrahlt in neuem Glanz

Die Neverland-Ranch, die zuletzt sehr verwahrlost war, erstrahlt für die Dreharbeiten zu "Michael" in neuem Glanz. (the/spot)

SpotOn News | 24.04.2024, 13:44 Uhr

"Michael", die filmische Biografie des verstorbenen King of Pop, erweckt nicht nur den legendären Sänger, sondern auch sein geliebtes Neverland auf der Kinoleinwand wieder zum Leben. Einwandfrei restauriert dient die Ranch als Drehort für den Film.

Im April 2025 soll mit "Michael" die filmische Biografie des verstorbenen King of Pop Michael Jackson (1958-2009) in den Kinos erscheinen. Um dem Film die nötige Authentizität zu verleihen, wurde unter anderem Michael Jacksons Neffe Jaafar Jackson (27) als Hauptdarsteller verpflichtet. Doch damit nicht genug: Wie unter anderem die "Daily Mail" berichtet, wurde für das Biopic nun auch die berühmte Neverland Ranch sowie der dazugehörige Themenpark wiederbelebt. Auf dem Gelände im Santa Ynez Valley in Kalifornien werden dem Bericht zufolge derzeit die Dreharbeiten für den Film fortgesetzt.

Die Neverland Ranch erstrahlt in neuen Glanz

Michael Jackson hatte die Ranch 1988 gekauft und dort einen Ort mit Vergnügungspark und Streichelzoo geschaffen, der dem fiktiven Neverland aus der Geschichte von Peter Pan nachempfunden war. Regelmäßig lud der King of Pop benachteiligte Kinder auf seine Ranch ein, um die Attraktionen auf Neverland auszuprobieren. Als der Milliardär Ron Burkle (71) das Anwesen 2020 kaufte, war von dem alten Glanz wohl nicht mehr viel übrig. Dem "Wall Street Journal" sagte der Geschäftsmann damals: "Es war ein ziemlich deprimierender Ort. Es war nicht mehr der schöne Ort, der er vorher war. Er brauchte einfach wieder Blumen und Leben."

Nun zeigen Aufnahmen auf der Luft, wie die Neverland Ranch mit ihren Attraktionen wieder in neuem Glanz erstrahlt. Auf den Fotos ist zu sehen, wie die verschiedenen Fahrgeschäfte wie etwa das Riesenrad, ein Karussell sowie die Zelte und die kleine rote Eisenbahn für den Film wieder sorgfältig nachgebaut wurden.

Darum geht es in "Michael"

Der geplante Film will ein "eingehendes Porträt des komplizierten Mannes" zeichnen, "der zum King of Pop wurde. Es wird Jacksons ikonischste Auftritte zum Leben erwecken und einen fundierten Einblick in den künstlerischen Prozess und das Privatleben des Entertainers" geben, kündigte die Produktionsfirma Lionsgate an.

Für das Drehbuch zeichnet "Aviator"- und "Gladiator"-Autor John Logan (62) verantwortlich. Der gerade erst für "Rustin" für einen Oscar nominierte Darsteller Colman Domingo (54) verkörpert Jacksons Vater Joe Jackson (1928-2018). Miles Teller (36) und Nia Long (53) spielen weitere Rollen.