22 Jahre alt Michael Jacksons Sohn Bigi hat Geburtstag: So gratuliert sein Bruder

Michael Jacksons Kinder Prince Jackson, Bigi (ehemals Blanket) und Paris (v.l.n.r.) bei einem öffentlichen Auftritt im Jahr 2012. (ym/spot)

SpotOn News | 22.02.2024, 11:35 Uhr

Prince Jackson, der älteste Sohn des verstorbenen Sängers Michael Jackson, findet auf Instagram rührende Worte zum Geburtstag seines jüngeren Bruders Bigi. Das machen die Kinder des King of Pop heute.

Prince Jackson (27), der älteste Sohn des verstorbenen King of Pop Michael Jackson (1958 – 2009), gratuliert auf Instagram seinem jüngeren Bruder. Bigi (22), früher bekannt als Blanket, hatte am Mittwoch (21. Februar) seinen Ehrentag.

"Verfolgt seine Träume und gewinnt Auszeichnungen"

In seiner Instagram-Story teilte Prince ein altes Foto seines Bruders, das ursprünglich von einem Fan-Account stammt und auf dem Bigi als lächelndes Baby zu sehen ist. In einer weiteren Story postete er ein anderes Foto des aufstrebenden Filmemachers: Auf diesem posiert Jacksons jüngster Sohn mit der Auszeichnung des Santa Monica Film Festivals. Dort wurde sein Kurzfilm "Rochelles" mit dem Preis für das beste Drama ausgezeichnet. "Bro macht das! Er verfolgt seine Träume und gewinnt Auszeichnungen", schreibt Prince zu dem Foto. Seine Glückwünsche schließt Michael Jacksons ältester Sohn mit "HBD yo! [Happy Birthday]" ab.

Das machen die Kinder von Michael Jackson heute

Die drei Kinder des verstorbenen King of Pop sind heute allesamt erwachsen: Michael Jacksons einzige Tochter Paris (25) ist erfolgreich als Model tätig, sie posierte unter anderem für das Cover des "Rolling Stone"-Magazins. Auch als Schauspielerin und Sängerin ist die 25-Jährige tätig, im Oktober 2020 erschien ihre erste Solo-Single "Let Down". Auf Instagram ist Paris Jackson eine gefragte Influencerin, knapp 4,6 Millionen Follower kann die Tochter des King of Pop zählen.

Prince Jackson schloss 2019 sein Studium der Betriebswirtschaft an der Loyola Marymount Universität in Los Angeles ab. Der älteste Sohn Michael Jacksons ist ebenso wie seine Schwester häufiger bei öffentlichen Auftritten zu sehen. Beruflich konzentriert sich Prince auf Philanthropie, mit seiner eigenen Wohltätigkeitsorganisation, der "Heal Los Angeles Foundation", hat er es sich zum Ziel gesetzt, die Lebensqualität der Jugendlichen in der Innenstadt von Los Angeles zu verbessern. Im August 2023 gab es einen seltenen öffentlichen Auftritt von Prince gemeinsam mit seinem jüngeren Bruder Bigi. Anlässlich des 65. Geburtstages ihres Vaters Michael Jackson posierten die Brüder mit Fans ihres Vaters auf der "Michael Jackson ONE by Cirque du Soleil"-Vorstellung in Los Angeles.