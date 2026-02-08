Stars Michael Keaton blickt auf langjährige Freundschaft mit Catherine O’Hara zurück

Michael Keaton - Red Carpet - The 81st Venice International Film Festival - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.02.2026, 11:00 Uhr

Eine Woche nach dem Tod der Schauspielerin erinnert der Hollywood-Star mit bewegenden Worten an seine langjährige Freundin.

Michael Keaton hat Catherine O’Hara eine Woche nach ihrem überraschenden Tod Tribut gezollt.

Der 74-jährige Schauspieler sprach am Freitag (6. Februar) bei der ‚Man of the Year‘-Veranstaltung 2026 an der Harvard University in Cambridge, Massachusetts, über das Vermächtnis der verstorbenen Schauspielerin, die am 30. Januar im Alter von 71 Jahren starb.

Michael, der mit Catherine unter anderem im Horror-Fantasy-Film ‚Beetlejuice‘ aus dem Jahr 1988 zusammenarbeitete, erinnerte zunächst daran, wie sie Mitte der 1970er-Jahre durch ihre Auftritte in der Sketch-Comedy-Serie ‚Second City Television‘ berühmt wurde. „Ich bin der größte ‚SCTV‘-Fan überhaupt […] Ich erinnere mich, dass wir uns gekannt oder zumindest ein bisschen gekannt haben müssen, denn genau wie ich hat sie eine große Familie“, berichtete der Hollywood-Star. „Sie ist eine von sieben, und ich bin einer von sieben. Und irgendwie wurden wir Freunde.“

Anschließend sprach der ‚Batman‘-Darsteller über einen besonderen Abend mit seiner Kollegin. „Ich erinnere mich an einen Abend in Toronto, an dem sie den Sommer mit ihren Brüdern und Schwestern verbrachte, und wir spielten alle Billard in irgendeiner Bar. Aber ich glaube, ich kannte sie schon vorher – ich habe nur Schwierigkeiten, mich genau zu erinnern“, räumte er ein.

Michael fügte hinzu, er sei ein „riesiger Fan“ von Catherine gewesen und bezeichnete die verstorbene Schauspielerin – außerdem bekannt aus ‚Kevin – Allein zu Haus‘ und ‚Schitt’s Creek‘ – als eine „Art Göttin“ in der Comedy-Welt. Auch andere in der Branche hätten „gewusst, wie brillant sie war und wie großartig sie war“. Nach ‚Beetlejuice‘ arbeiteten die beiden Stars später erneut in der Sportkomödie ‚Game 6‘ (2005) sowie in der ‚Beetlejuice‘-Fortsetzung von 2024 zusammen.