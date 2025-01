Stars Michelle Yeoh: Sie kehrt zu ,Star Trek‘ zurück

Michelle Yeoh wird in der neuen Serie ,Star Trek: Section 31‘ die Hauptrolle übernehmen.

Bei der Weltpremiere in New York sprach die 61-Jährige Schauspielerin über ihre Liebe zu ,Star Trek‘ und den Grund, warum sie nach ihrem Oscar-Gewinn unbedingt mit an Bord bleiben wollte.

Mit ,Everything Everywhere All at Once‘ gelang Yeoh 2023 der große Durchbruch. Sie durfte nicht nur den Oscar als beste Hauptdarstellerin entgegennehmen, sondern war auch die erste asiatische Schauspielerin, der diese Ehre zuteil wurde. Neben dem Kino-Hit ,Wicked‘ ist die 61-Jährige jetzt auch in ,Star Trek: Section 31‘ (Paramount+ und WOW) zu sehen. Mit dem Film kommt endlich ein neues Kapitel des ikonischen Science-Fiction-Franchise auf die Bildschirme. Darin schlüpft die Darstellerin erneut in die Rolle der Philippa Georgiou, die sich einer geheimnisvollen Black-Ops-Abteilung der Sternenflotte anschließt. Bei der Weltpremiere im Jazz at Lincoln Center in New York offenbarte Yeoh im Interview mit der Nachrichtenagentur teleschau: „Die Serie ist mein Baby!“ Sie verriet, dass sie bereits seit fast zehn Jahren von ,Section 31 träumt: „Ich wollte das schon machen, als wir 2016 ,Star Trek: Discovery‘ drehten – noch bevor die Serie ausgestrahlt wurde. Ich erinnere mich, wie ich sagte: ,Section 31‘, das müssen wir umsetzen!’“ Der Star fügte hinzu: „Nach meinem Oscar-Gewinn dachten viele vielleicht, ,Oh, Michelle hat jetzt keine Zeit mehr für uns.‘ Aber für mich war immer klar: Das ist ,Star Trek‘, das ist ,Section 31‘ – und das ist mein Baby!” Auf die Frage, ob sie ein Souvenir von den Dreharbeiten mitgenommen habe, gestand sie lachend: „Ich habe einen Phaser behalten. Die Waffe ist einfach so ikonisch. Mein Phaser hat ein futuristisches Design. Er ist wunderschön verarbeitet und ein absoluter Fan-Favorit! Den musste ich einfach haben.”