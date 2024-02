Von Regie-Star Bong Joon-ho „Mickey 17“ mit Robert Pattinson: Sci-Fi-Highlight kommt später

Robert Pattinson spielt die Hauptrolle in Bong Joon-hos "Mickey 17". (nah/spot)

SpotOn News | 21.02.2024, 12:39 Uhr

Der Science-Fiction-Film "Mickey 17" bekommt einen neuen Starttermin. In dem Streifen spielt Robert Pattinson die Hauptrolle. Regisseur Bong Joon-ho soll nach "Parasite" damit ein neues Meisterwerk abliefern.

Der Kinofilm "Mickey 17" unter der Regie von Bong Joon-ho (54) hat ein neues Startdatum erhalten. Der Film sollte eigentlich im März 2024 in die Kinos kommen. Aufgrund der Hollywood-Streiks im vergangenen Jahr hat Warner Bros. den Start des Streifens jedoch verschoben. Nun steht der 31. Januar 2025 als Stichtag in den USA fest, wie "The Hollywood Reporter" berichtet.

Robert Pattinson als "Expendable"

Die Hauptrolle in "Mickey 17" spielt Hollywood-Star Robert Pattinson (37). Der Film basiert auf Edward Ashtons Science-Fiction-Roman "Mickey 7". Die Geschichte dreht sich um Mickey, einen "Expendable" oder entbehrlichen Klon, der bei der Kolonisation des Eisplaneten Niflheim helfen muss.

Mickey wird bei gefährlichen Missionen eingesetzt, denn sein Klonkörper kann durch einen Bioprinter immer wieder neu gedruckt werden. Falls er stirbt, werden seine Erinnerungen in der neuen Klonversion erhalten bleiben. Bei einer Mission stürzt Mickey in eine Gletscherspalte und wird für tot erklärt. Als er unbemerkt zurückkehrt, trifft er auf eine weitere Version von sich selbst…

Preisgekrönter Regisseur leitet das Filmprojekt

Die Dreharbeiten zu "Mickey 17" haben bereits im August 2022 begonnen. Neben "Twilight"-Star Pattinson werden auch Steven Yeun (40), Naomi Ackie (31), Toni Collette (51) und Mark Ruffalo (56) darin zu sehen sein. Regisseur Bong Joon-ho ist bekannt für seinen erfolgreichen Film "Parasite" (2019). Der Streifen wurde bei der Oscarverleihung 2020 mit den Preisen für den "Besten Film", die "Beste Regie" und das "Beste Originaldrehbuch" ausgezeichnet. Mit Spannung erwarten Fans und Kritiker, ob Bong Joon-ho mit seinem neuen Werk an diesen Erfolg anknüpft.