Tochter ist vier Monate alt Suki Waterhouse verrät: So tickt Robert Pattinson als Vater

Suki Waterhouse und Robert Pattinson bekamen im März ihr erstes Kind. (paf/spot)

SpotOn News | 03.07.2024, 12:58 Uhr

Robert Pattinson und Suki Waterhouse haben im März zum ersten Mal Nachwuchs bekommen. Jetzt verrät die Sängerin, wie sich der Schauspieler in der Vaterrolle macht.

Nicht nur in Filmen macht Robert Pattinson (38) eine gute Figur, auch in der Rolle als Vater glänzt er offenbar. Das verriet seine Partnerin Suki Waterhouse (32) in der Coverstory der britischen "Vogue". Die Sängerin und der Schauspieler sind im März 2024 erstmals Eltern geworden. Eigentlich halten die beiden ihr Privatleben geheim, jetzt gibt Waterhouse jedoch einige Details über ihr Familienglück preis.

Robert Pattinson glänzt als Vater

Die 32-Jährige scheint bei der Geburt mit Pattinson einen ruhigen Partner an ihrer Seite im Kreißsaal gehabt zu haben. "Er war bei mir, und wie alle Väter war er sehr nervös, aber für jemanden, der ein ziemlich ängstlicher Mensch ist, war er sehr ruhig." Er sei "der Vater, den ich mir gewünscht habe", sagte sie der "Vogue" und fügte hinzu: "Ich meine, ein Vater und seine Tochter? Es ist eine echte Liebesgeschichte."

Am Ende der Schwangerschaft bereitete das Paar sein Haus auf den Nachwuchs vor, indem es ein Kinderzimmer einrichtete. In dieser Zeit habe Pattinson "Dinge getan, die er nie zuvor getan hat", wie an einem Samstagabend um 18 Uhr in ein Einkaufszentrum zu fahren und Pfannen "anzustarren", erzählte sie über ihren Freund in der "Nesting"-Phase außerdem.

Ihre Tochter ist ein Anker für sie

Als Person des öffentlichen Lebens hat es Waterhouse öfter mit negativen Kommentaren auf ihren Social-Media-Accounts zu tun. Im Gegensatz zu früher habe sie nun anderes im Kopf und sorge sich deswegen nicht mehr. "Jetzt habe ich diesen Anker. Und ich bin immer so glücklich, wenn ich nach Hause komme und ihr kleines Lächeln sehe." Zusammen mit Pattinson bringe ihre Tochter ihr alles Glück der Welt: "Ich wache morgens auf und fühle mich richtig gut."

Auch Pattinson freut sich sichtlich über seine Tochter. In einem Interview bei einer Dior-Modenschau Ende Juni sprach er über seine "sehr süße" Tochter. "Ich bin erstaunt darüber, wie schnell sich ihre Charakterzüge entwickeln. Selbst mit drei Monaten denke ich schon: 'Oh… ich kann irgendwie bereits sehen, wer sie ist'", sagt er in dem auf X geteilten Video.

Das Paar lernte sich bei Spieleabend kennen

Pattinson und Waterhouse sind seit 2018 liiert. Das erste Mal trafen sie bei einem Spieleabend aufeinander. Wie die Sängerin der "Vogue" berichtete, spielten sie und weitere Stars wie die Schauspieler Al Pacino (84), Javier Bardem (55) und Penélope Cruz (50) gemeinsam "Werwolf". Das Paar fand an dem Abend zueinander, da sie beide "das gleiche leichte Unbehagen" verspürten, als die Schauspieler in ihren Rollen im Spiel aufgingen.

Das sorgte offenbar für so viel Heiterkeit bei den beiden, dass sie prompt ermahnt wurden. "Es gab einen Moderator, der uns getrennt hat, weil wir zu viel gelacht haben." Der erste Eindruck von Pattinson setzte sich bei ihr fest: "Ich finde Rob ziemlich lustig, ich strahle, wenn ich in seiner Nähe bin", merkte sie nach ihrer ersten Begegnung.