Nach zwei Staffeln Midori Francis verlässt „Grey’s Anatomy“ nächste Staffel

Midori Francis spielt Mika Yasuda. (eyn/spot)

SpotOn News | 16.05.2024, 11:09 Uhr

2022 stieg Midori Francis bei "Grey's Anatomy" ein. Sie spielte die Praktikantin Mika Yasuda. Nächste Staffel ist ihre Zeit in der Serie aber schon wieder vorbei.

Schlechte Nachrichten für alle "Grey's Anatomy"-Fans: In der nächsten Staffel verliert die Serie ein weiteres Cast-Mitglied. Midori Francis (30), die in den letzten beiden Staffeln die chirurgische Praktikantin Mika Yasuda spielte, wird in der nächstens Staffel nicht mehr dabei sein. Das berichtet "Deadline".

Die Entscheidung, dass Francis das Medizindrama verlässt, soll einvernehmlich getroffen worden sein. Die Schauspielerin sei auf der Suche nach einem neuen Schritt in ihrer Karriere. Allerdings soll sie sich aktuell in Verhandlungen befinden, um in der 22. Staffel doch wieder ins Krankenhaus zurückzukehren und die Geschichte ihrer Rolle Mika zu Ende zu bringen.

Bekannt aus "Dash & Lily"

Bevor sie 2022 bei "Grey's Anatomy" einstieg, spielte Midori Francis die Hauptrolle der Lily in der Netflix-Serie "Dash & Lily." Das brachte ihr eine Nominierung für die Daytime Emmy Awards ein. Außerdem wirkte sie unter anderem bei der Serie "The Sex Lives Of College Girls", dem Film "Afterlife of the Party" und bei Theaterproduktionen mit.

Der zweite Weggang

Die US-Amerikanerin ist das zweite Ensemblemitglied, das in den kommenden Folgen nicht mehr bei "Grey's Anatomy" zu sehen sein wird. Jake Borelli (33) verlässt die Serie ebenfalls. Er spielte sieben Jahre lang den Arzt Dr. Levi Schmitt. "Deadline" spekulierte, dass sein Weggang mit Kürzungen des Budgets für die Serie zusammenhängen könnte.

"Grey's Anatomy" ist eine der langlebigsten Krankenhausserien aller Zeiten. Die 20. Staffel geht in den USA in diesem Monat zu Ende. Im April bestätigte die Serienschöpferin und Produzentin Shonda Rhimes (54), dass die Arztserie um eine weitere Staffel verlängert wird.