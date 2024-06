Nach medizinischem Zwischenfall Mike Tysons Rückkehr in den Boxring muss verschoben werden

Mike Tyson muss die kommenden Wochen kürzertreten. (stk/spot)

SpotOn News | 01.06.2024, 16:08 Uhr

Mike Tyson wird doch nicht wie geplant die Fäuste gegen YouTuber Jake Paul fliegen lassen. "Iron Mike" bekam nach einem medizinischen Vorfall vorerst ein Trainingsverbot von seinen Ärzten auferlegt.

Aus dem spektakulären Box-Comeback von Mike Tyson (57) wird vorerst nichts. Eigentlich wollte "Iron Mike" am 20. Juli 2024 in einem – in der Box-Szene höchst umstrittenen – Kampf gegen den YouTuber Jake Paul (27) antreten. Doch dann kam es Ende Mai zu einem medizinischen Zwischenfall während eines Fluges von Miami nach Los Angeles, bei dem der 57-Jährige ärztlich versorgt werden musste, wie etwa "People" berichtete. Circa 30 Minuten vor der Landung des Flugzeugs sei Tyson demnach aufgrund eines wiederaufgeflammten Magengeschwürs schwindlig und übel geworden.

Video News

Zunächst hatte es noch geheißen, der Vorfall hätte keinen Einfluss auf den geplanten Kampf in rund eineinhalb Monaten. Inzwischen gab der Streaminganbieter Netflix, der das Live-Event überträgt, jedoch ein gegenteiliges Update. So müsse sich "selbst 'Iron Mike' an die Anweisungen des Arztes halten". Und der habe ihm laut des Berichts auf der Netflix-Nachrichtenseite "Tudum" vorerst verboten, wie gewohnt mit seinem Training fortzusetzen.

Verbal weiterhin angriffslustig

"Mein Arzt hat mir geraten, mein Training für ein paar Wochen zu lockern, um mich auszuruhen und zu erholen", wird Tyson zitiert. Er bedankt sich bei seinen "Fans rund um den Globus" für deren Verständnis und beteuert: "Mein Körper ist insgesamt so gut in Form wie seit den 1990er-Jahren nicht mehr und ich werde bald wieder mein volles Trainingsprogramm absolvieren können. Jake Paul, das hat dir vielleicht etwas Zeit verschafft, aber am Ende wirst du trotzdem zu Boden gehen und für immer aus dem Boxsport ausscheiden. Ich schätze die Geduld aller und kann es kaum erwarten, später in diesem Jahr einen unvergesslichen Auftritt zu liefern."

Aus Tysons Statement geht bereits hervor, dass der Kampf offenbar noch in diesem Jahr nachgeholt werden soll. Einen konkreten Termin hierfür teilten die Veranstalter jedoch noch nicht mit. Seinen bis dato letzten Boxkampf – ein Showmatch gegen Roy Jones junior (55) – hatte Tyson im Juli 2020 bestritten. Zuvor war er 15 Jahre lang nicht mehr in den Ring gestiegen.