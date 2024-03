Film Mila Kunis: Neue Rolle in Geheimprojekt bestätigt

Mila Kunis - Luckiest Girl Alive Premiere - New York City - September 29th 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 29.02.2024, 12:00 Uhr

Mila Kunis wird die Hauptrolle in ‚The 47 Night Stand‘ spielen.

Die 40-jährige Schauspielerin soll den neuen Film von Skydance außerdem produzieren, der von ‚Friends‘- und ‚How I Met Your Mother‘-Autor Greg Malins geschrieben wird. Wie ‚Deadline‘ berichtet, befindet sich der Film noch in einem frühen Stadium. Die Inhaltsangabe und die Logline werden vorerst streng unter Verschluss gehalten. Das Outlet merkte jedoch an, dass das Projekt als „frische und lustige Herangehensweise an Romantik in der Tradition klassischer Favoriten“ beschrieben wurde.

Kunis wird mit ihrer Orchard Farm Productions zusammen mit Ruben Fleisher und dem Skydance-Trio David Eillson, Dana Goldberg und Don Granger als Produzentin fungieren. Es wird nicht der erste Ausflug der ehemaligen ‚That 70s Show‘-Darstellerin in eine romantische Komödie auf der großen Leinwand sein, nachdem sie zuvor in Filmen wie ‚Forgetting Sarah Marshall‘ und ‚Friends With Benefits‘ zu sehen war.

Ihre nächste Filmrolle wird Kunis in der Indie-Komödie ‚Goodrich‘ an der Seite von Andie MacDowell und ‚Beetlejuice‘-Darsteller Michael Keaton spielen, in der sie die Tochter des Kunsthändlers Andy Goodrich Grace spielt. Der Film wird „die Geschichte des Kunsthändlers Andy MacDowell (Keaton) erzählen, eines Mannes, dessen Leben auf den Kopf gestellt wird, als seine jüngere zweite Frau ihn verlässt und in ein 90-tägiges Reha-Programm geht, während sie gleichzeitig mit der Scheidung droht“. In der Inhaltsangabe heißt es weiter: „Goodrich übernimmt die Verantwortung für seine neunjährigen Zwillinge und das stößt ihn in die Welt der modernen Elternschaft, auf die er zutiefst unvorbereitet ist. Da seine Karriere auf der Strecke bleibt, stützt er sich auf seine erwachsene und schwangere Tochter Grace und entwickelt sich schließlich zu dem Vater, den Grace nie hatte.“