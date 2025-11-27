Stars Millie Bobby Brown sagt, dass sie und David Harbour ‚Freundschaft über alles stellen‘

Millie Bobby Brown and David Harbour at Stranger Things premiere November 2025 Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.11.2025, 09:00 Uhr

Millie Bobby Brown sagt, dass sie und David Harbour ihre Freundschaft „mehr als alles andere“ schätzen.

Die 21-jährige Schauspielerin betonte, dass sie und ihr ‚Stranger Things‘-Kollege, der in der Serie ihren Ziehvater Jim Hopper spielt, „immer“ geschlossen aufgetreten seien, nachdem sie zu ihrer gemeinsamen Erscheinung bei der Weltpremiere der Netflix-Show Anfang des Monats befragt wurde. Dies geschah im Zusammenhang mit einem Bericht, in dem behauptet wurde, sie habe ihn am Set des Mobbings und der Belästigung beschuldigt. Gefragt, warum es wichtig sei, angesichts der Anschuldigungen geschlossen aufzutreten, sagte sie ‚The Hollywood Reporter‘: „Das machen wir seit den letzten zehn Jahren. Ich meine, wir waren darin immer vereint. Wir lieben diese Serie von ganzem Herzen, und wir schätzen unsere Freundschaft mehr als alles andere.“

Ein Bericht der ‚Daily Mail‘ behauptete, Millie habe eine Beschwerde gegen ihren 50-jährigen Co-Star eingereicht, bevor die Dreharbeiten zur fünften und letzten Staffel von ‚Stranger Things‘ begannen. Keiner der beiden Schauspieler hat den Bericht derweil kommentiert, während Millie öffentlich betonte, es sei „so schön“ gewesen, für die fünfte Staffel wieder mit David zusammenzutreffen. Sie sagte im Interview: „Es war ziemlich nostalgisch, weil es mich so sehr an Staffel zwei und drei erinnert hat, in denen wir beide ein bisschen aneinandergeraten, sie erwachsen wird, versucht, ihre eigene Stimme zu finden, und er versucht, sie zu erziehen. Diese Dynamik kehrt definitiv wieder zurück, und ich freue mich sehr darauf, dass die Leute das sehen. Und ich glaube, einige der Lieblingsszenen der Menschen mit Eleven sind Ele und [Hopper]. Ich freue mich wirklich darauf, das wieder auf der Leinwand zu sehen.“

Nach dem Bericht über die angeblichen Vorwürfe wurden die ‚Stranger Things‘-Schöpfer Matt und Ross Duffer zu den Mobbingbehauptungen befragt. Ross sagte bei der Premiere in Los Angeles gegenüber ‚The Hollywood Reporter‘: „Natürlich verstehen Sie, dass ich nicht auf persönliche Angelegenheiten am Set eingehen kann, aber ich kann sagen, dass wir das seit zehn Jahren mit diesem Cast machen, und mittlerweile sind sie Familie, und wir sorgen uns sehr um sie. Nichts ist wichtiger, als ein Set zu haben, an dem sich jeder sicher und wohl fühlt.“