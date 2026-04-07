Film Trotz ‚Gollum‘-Spin-Off: Andy Serkis kehrt für ‚The Batman: Part II‘ zurück

Andy Serkis - March 2023 - Famous - Luther The Fallen Sun Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 07.04.2026, 18:00 Uhr

Andy Serkis wird seine Rolle als Alfred Pennyworth in ‚The Batman: Part II‘ erneut übernehmen.

Der 61-jährige Schauspieler wird Berichten zufolge zur Besetzung als Bruce Waynes Butler für die kommende DC-Studios-Fortsetzung von Matt Reeves dazustoßen, deren Dreharbeiten im Juni in London beginnen sollen. Laut ‚Deadline‘ hat Serkis einen Weg gefunden, seine Drehtage für ‚The Batman: Part II‘ mit seinem kommenden Film ‚The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum‘ zu vereinbaren.

Der Schauspieler wurde kürzlich gefragt, ob er für den DC-Film zurückkehren werde, und bestätigte, dass er sich dem Team später im Jahr 2026 anschließen wird. Er sagte gegenüber ‚Screen Rant‘, dass er „ein bisschen beschäftigt“ sei mit der Regie und Hauptrolle in ‚The Hunt for Gollum‘, weshalb er „nicht sofort dabei sein wird“. Auf der Leinwand werden ihn die Fans aber sehen. Er fügte hinzu, dass er „gegen Ende des Jahres“ an ‚The Batman: Part II‘ arbeiten werde, in dem Robert Pattinson erneut Batman spielt. Serkis ergänzte: „Ich kann offensichtlich nicht viel über den Film sagen, außer dass ich mich wirklich freue, wieder in diese Welt zurückzukehren und erneut mit Matt Reeves zu arbeiten, mit dem ich inzwischen mehrfach gearbeitet habe und der ein guter Freund ist, ebenso wie Rob.“

Das Drehbuch und die Geschichte sollen laut Serkis widerspiegeln, was Matt als Mensch fühlt und wie er das Leben sieht: „Rob und er haben sich großartig verstanden. Mehr kann ich dazu nicht sagen, aber ja, die Beziehung bleibt eine sehr enge, leicht widersprüchliche, aber schöne Beziehung.“

Im letzten Monat gab Pattinson einen Hinweis darauf, was man erwarten kann. Er sagte gegenüber ‚Deadline‘: „Das Drehbuch ist außergewöhnlich. Ich glaube, es wird ein wirklich, wirklich besonderer Film und sehr, sehr anders, sogar im Vergleich zum letzten.“ Er verriet auch, dass Reeves „einige große Schritte“ wage.

Neben Pattinson als Batman und Serkis als Alfred kehren auch Colin Farrell als Penguin und Jeffrey Wright als Lieutenant Jim Gordon zurück. Der Film – geplant für Oktober 2027 – wird außerdem Sebastian Stan als Harvey Dent/Two-Face sowie Scarlett Johansson in einer bislang unbekannten Rolle zeigen.