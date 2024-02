Beauty & Fashion Mindy Kaling: Reispulver-Peeling gehört zu ihrer Beauty-Routine

Mindy Kaling - 2020 Vanity Fair Oscar Party - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.02.2024, 16:00 Uhr

Mindy Kaling enthüllte, dass sie Reispulver zur Pflege ihrer Haut verwendet.

Die 44-jährige Schauspielerin benutzt unter anderem ein Hautpuder, dem entzündungshemmende und antioxidative Substanzen zugeschrieben werden, die die Hautalterung verlangsamen.

Der Star erklärte gegenüber ‚WSJ‘: „Ich trage die Lion Pose Ghost-Buster-Sonnencreme auf, wenn ich eine Wanderung mache. Unter der Dusche verwende ich das Reispulver-Peeling von Tatcha für fettige Haut. Anschließend trage ich das Dr. Sarmela Sunder [Sunder Skincare] Akne-Gesichtswaschmittel auf. Ich springe aus der Dusche und trage den ölabsorbierenden Toner von La Mer auf. Ich verwende irgendeine Art von Vitamin C, ich benutze die Isdin-Vitamin-C-Ampullen. Ich habe sie mir am Black Friday gegönnt. Anschließend trage ich noch eine Feuchtigkeitscreme von Dr. Sunder auf.“ Der ehemalige ‚The Office‘-Star, der die sechsjährige Katherine und den dreijährigen Spencer aus einer früheren Beziehung großzieht, verriet auch, dass es „aufregend“ sei, wenn sie bis 6 Uhr morgens schlafen könne und keinen Kaffee trinke, obwohl sie das „Ritual“ der Zubereitung liebt. „Wenn ich bis 6 Uhr morgens schlafen kann, dann bin ich sehr aufgeregt. Aber was in letzter Zeit passiert ist, dass ich zwischen 3:15 und 4:15 Uhr aufstehe und dann einfach mit meinen Sorgen dasitze, bis ich höre, wie sich meine Kinder bewegen. Eines der abstoßendsten Dinge an mir ist, dass ich keinen Kaffee trinke. Ich liebe das Ritual und ich liebe schöne Cappuccino-Kunst, deshalb fühle ich mich wirklich von einem großen Teil der Kultur ausgeschlossen“, sagte Kaling.