Musikrechte verkauft Bruce Springsteen ist jetzt Milliardär

Bruce Springsteens Vermögen wird auf 1,1 Milliarde Dollar geschätzt. (rho/spot)

SpotOn News | 19.07.2024, 23:32 Uhr

1965 stand er zum ersten Mal in kleinen Clubs auf der Bühne. Fast 60 Jahre später hat Bruce Springsteen mit seiner Musik über eine Milliarde Dollar verdient. Trotz gesundheitlicher Probleme tritt der Sänger nicht kürzer.

Mit 74 Jahren geht er noch auf Tournee und spielt dreistündige Shows. Bruce Springsteen ist ein Arbeitstier. In rund sechs Jahrzehnten hat der "Born in the U.S.A."-Kultmusiker ein erhebliches Vermögen angehäuft: Das amerikanische Wirtschaftsmagazin "Forbes" schätzt dieses aktuell auf 1,1 Milliarden Dollar.

Erst im Jahr 2021 verkaufte der Sänger seinen Musikkatalog an Sony Music und verdiente damit allein 500 Millionen Dollar für sein Lebenswerk. Die Medienvertreter von Springsteen haben die Schätzung von Forbes (bis 19. Juli) nicht bestätigt.

Allein 2023 generierte er 380 Millionen Dollar Umsatz

Im Jahr 2023 verkaufte Springsteens Welttournee mehr als 1,6 Millionen Konzerttickets und erwirtschaftete 380 Millionen Dollar Umsatz. Im Laufe seiner Karriere hat der dreifache Vater die Musikcharts mit 21 Studioalben, sieben Live-Alben und fünf EPs angeführt und weltweit über 140 Millionen Alben verkauft. Seine Memoiren "Born to Run" dominierten die "New York Times"-Bestsellerlisten. Nach 236 ausverkaufte Broadway-Auftritten, 20 Grammys, einem Oscar, zwei Golden Globes und einem besonderen Tony Award hat er sich sowohl einen Platz in der "Rock and Roll Hall of Fame" als auch in der "Songwriters Hall of Fame" verdient.

Überarbeitet sich der Musiker?

Erst im Mai offenbarte Bruce Springsteen seinen Fans via Instagram, dass er seine Tour erneut unterbrechen müsste, weil ihm nach Rücksprache mit einem Ärzteteam geraten wurde, "die nächsten zehn Tage nicht aufzutreten". Einige Monate zuvor, im vergangenen September, verschob der "Boss" alle verbleibenden Konzerte im Jahr 2023 auf 2024, da er sich von einer Magengeschwürerkrankung erholte. Aktuell touren Springsteen & E Street Band durch Norwegen und England. Weitere Konzerte sind bis Mitte 2025 geplant.