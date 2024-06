Film Sonys ‚Street Fighter‘-Verfilmung kommt 2026 in die Kinos

Street Fighter 6 (c) Capcom BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.06.2024, 13:45 Uhr

‚Street Fighter‘ wird im Jahr 2026 erscheinen.

Die neueste Filmversion des beliebten Sony-Kampfspiels soll Berichten von ‚Variety‘ zufolge in zwei Jahren am 20. März in die Kinos kommen.

Der Film soll in Zusammenarbeit mit dem japanischen Spielevertrieb Capcom entwickelt und produziert werden. Die Legendary-Produzenten haben sich 2023 die Film- und Fernsehrechte an der beliebten Spieleserie gesichert und seit dem Start der Franchise im Jahr 1987 wurden von ‚Street Fighter‘ weltweit mehr als 49 Millionen Exemplare verkauft, was den Titel zu einer der bekanntesten und umsatzstärksten Videospiel-Franchises aller Zeiten macht. Capcom ist für andere beliebte Spiele wie ‚Resident Evil‘ und ‚Monster Hunter‘ verantwortlich, und die Neuigkeiten über die bevorstehende ‚Street Fighter‘-Adaption kommen inmitten eines Trends, Spiele als Inspiration für Live-Action-Serien wie ‚Fallout‘ von Prime Video zu verwenden. 2026 wird es nicht das erste Mal sein, dass ‚Street Fighter‘ in die Kinos kommt, da Universal im Jahr 1994 eine gefloppte Adaption des Spiels unter demselben Namen veröffentlichte. Die Hauptrollen spielten Jean-Claude Van Damme, Kylie Minogue, Ming-Na Wen und Raul Julia. 2009 veröffentlichte 20th Century Fox ‚Street Fighter: The Legend of Chun-Li‘ mit Kristin Kreuk, der ebenfalls bei den Kritikern und Gaming-Fans nicht gut ankam.