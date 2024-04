Hip-Hop-Star unterwegs Mit hochkarätigen Gästen: Missy Elliott geht auf Tour

Missy Elliott geht im großen Stil auf Tour. (smi/spot)

SpotOn News | 08.04.2024, 16:46 Uhr

Zum ersten Mal in ihrer langen Karriere geht Missy Elliott als Headlinerin auf US-Tour. Im Gepäck hat die Queen of Rap im Sommer 2024 alte Weggefährten wie Timbaland oder Busta Rhymes.

Missy Elliott (52) geht zum ersten Mal in ihrer Karriere als Headlinerin auf Tour. Begleitet wird die Queen of Rap von ihrem langjährigen Songwriting- und Produktionspartner Timbaland (52), Rapper Busta Rhymes (51) und Sängerin Ciara (38). Doch Star der Konzerte ist eindeutig Missy Elliott.

"Dies ist eine unglaubliche Zeit in meinem Leben, in der ich so viele Meilensteine erlebe", sagte Missy Elliott in einem Statement, aus dem unter anderem "The Hollywood Reporter" zitiert. "Ich bin die erste weibliche Hip-Hop-Künstlerin, die in die Rock & Roll Hall of Fame aufgenommen wurde und gehe jetzt auf meine erste Headliner-Tour", heißt es weiter.

Fans hätten sie schon immer nach einer großen Tour gefragt, aber sie "wollte warten, bis ich das Gefühl hatte, dass die Zeit reif ist, denn ich wusste, wenn ich es jemals tun würde, musste ich es groß tun, und ich musste es mit der Familie tun!"

Tour durch 24 nordamerikanische Städte im Sommer

"Out of this World – The Missy Elliott Experience" lautet der Name der Tour. Sie startet am 4. Juli 2024 im kanadischen Vancouver und führt durch insgesamt 24 Städte in Nordamerika. Den Abschluss bildet ein Auftritt am 22. August in Rosemont im US-Bundesstaat Illinois. Der Ticketverkauf beginnt am 9. April.

Missy Elliott wurde Mitte der 1990er-Jahre zum ersten weiblichen Superstar des Rap. Neben ihren eigenen Songs schrieb sie gemeinsam mit ihrem Sandkastenfreund Timbaland auch Lieder für andere Acts, zum Beispiel für Destiny's Child. Auf Tour war sie schon mehrfach, ob solo oder mit Kolleginnen wie Beyoncé (42) und Alicia Keys (43) – aber noch nie als Headlinerin mit Co-Stars im Gepäck.