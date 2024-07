Sie kommt nach Deutschland Die „Eras Tour“: Taylor Swift schreibt Musikgeschichte

Taylor Swift bei der "Eras Tour" in Amsterdam. (noe/spot)

SpotOn News | 17.07.2024, 12:04 Uhr

Bei einer Tournee wie der "Eras Tour" geht weitaus mehr hinter den Kulissen vor, als Fans glauben. Taylor Swift hat mit ihrer weltweiten Tour einige Rekorde gebrochen, doch was steckt hinter den einzelnen Shows?

Taylor Swift (34) ist eine der einflussreichsten Künstlerinnen der Gegenwart. Seit mehr als einem Jahr befindet sich die Sängerin auf ihrer "Eras Tour", die ihre sechste Konzertreihe markiert. Die Tour hat am 17. März 2023 in Glendale in Arizona begonnen und kommt am 17. Juli nach Deutschland. Hier gibt es die wichtigsten Zahlen und Fakten.

Die Show ist über 3,5 Stunden lang und die Setlist besteht aus 44 bis 46 Liedern. Es ist Swifts längste Show seit Beginn ihrer Karriere. Die Sängerin performt Lieder aus all ihren Alben. Zusätzlich gibt es ein Akustik-Set, in dem sie jeweils einen Überraschungssong auf dem Klavier und einen auf der Gitarre spielt. Vor allem während des europäischen Teils ihrer Tour hat Swift begonnen, dabei mehrere Lieder miteinander zu verbinden und Mash-ups zu performen. Bereits über 300 Überraschungssongs hat sie so bei der "Eras Tour" gespielt.

Es steckt noch mehr dahinter

Eine derartige Show ist mit enormem Aufwand verbunden. Das Equipment wird in über 90 Lastwägen transportiert. Der Aufbau besteht aus drei separaten Bühnen, die durch eine breite Rampe verbunden sind. Es beteiligen sich insgesamt 15 Backup-Tänzer. Musikalische Unterstützung erhält Swift durch eine Live-Band aus sechs Mitgliedern und zusätzlichen vier Background-Sängerinnen.

Die "Eras Tour" wird häufig auch als Modenschau bezeichnet, denn die Garderobe der Pop-Ikone spielt eine nicht untergeordnete Rolle. Innerhalb der 3,5-stündigen Darbietung wechselt Swift in etwa 16 Mal ihr Outfit. Über die gesamte "Eras Tour" hinweg trug Swift bereits 84 unterschiedliche Kostüme. Bei den Kleidungsstücken handelt es sich zudem um wohlüberlegte und meist für Swift speziell angefertigte Outfits. Sie trägt unter anderem ein mit Pailletten besetztes Tüll-Ballkleid, das eigens für sie entworfen wurde und dessen Anfertigung über 350 Stunden Handarbeit in einem Atelier beanspruchte. Für die Performance ihres Albums "Midnight" trägt sie einen Fransen-Bodysuit, der von Hand mit mehr als 5.300 Perlen und Kristallen verziert wurde.

Was geschieht nebenbei?

Als wäre eine Tour in diesem Ausmaß noch nicht genug, hat Swift im Verlauf der Shows insgesamt 44 neue Songs veröffentlicht. Im Juli 2023 erschien die neu aufgezeichnete Version ihres Albums "Speak Now" mit sechs bisher unveröffentlichten Songs. Nur vier Monate später brachte Swift die neu aufgenommene Version ihres Albums "1989" heraus, das wiederum weitere sechs unbekannte Lieder im Gepäck hatte. Ende November 2023 überraschte sie Fans dann mit dem Song "You're Losing Me (From the Vault)". Im April 2024 veröffentlichte sie mit dem Doppelalbum "The Tortured Poets Department" weitere 31 neue Lieder.

Rekorde über Rekorde

Der wohl beeindruckendste Rekord, den die "Eras Tour" gebrochen hat: Es ist die erste Tournee, die eine Milliarde Dollar an Einnahmen überschritten hat. Damit ist es die umsatzstärkste Tournee aller Zeiten und Swift wurde im Zuge dessen die erste Milliardärin der Geschichte mit Musik als Haupteinnahmequelle. Bis Ende 2024 soll die Tournee eine Summe von insgesamt 2,165 Milliarden US-Dollar eingebracht haben. Allein am ersten Tag des Vorverkaufs in den USA wurden über 2,4 Millionen Tickets für die Tournee geordert, so viele wie noch nie von einem Künstler an einem einzigen Tag.

In Melbourne stellte Swift im Februar dieses Jahres einen weiteren Rekord auf. An den drei Abenden, an denen sie in der australischen Großstadt auftrat, besuchten insgesamt 288.000 Fans ihre Shows, was einen Durchschnitt von 96.000 Fans pro Abend macht. Ähnliche Zahlen erreichte Swifts Tour auch Ende Juni in London. Hier verbrachten sie und ihre Fans drei Nächte im Wembley-Stadion und pro Abend erschienen 90.000 Besucher.

Swift in Deutschland

In Deutschland wird die Sängerin insgesamt sieben Shows spielen. Davon sind drei in Gelsenkirchen und jeweils zwei in Hamburg und München.

Das letzte Konzert der "Eras Tour" wird am 8. Dezember 2024 in Vancouver stattfinden. Zu diesem Zeitpunkt wird Swift insgesamt 152 Shows in 54 verschiedenen Städten und auf fünf Kontinenten gespielt haben.