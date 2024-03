Süßes Video Mit Riesenbabybauch: Renata Lusin probt mit Valentin für „Let’s Dance“

Auch hochschwanger noch unterwegs: Bei der Premiere des neuen Programms vom Cirque du Soleil mit dem Titel "Kurios - Ein Kabinett voller Kuriositäten" zeigte sich Renata Lusin am 13. März in Düsseldorf strahlend mit ihrem Babybauch. (ae/spot)

SpotOn News | 18.03.2024, 12:26 Uhr

Füße hochlegen ist für Tänzerin Renata Lusin sogar kurz vor der Geburt offensichtlich nichts. Wie sie in einem Video zeigt, hilft sie ihrem Mann Valentin Lusin stattdessen tatkräftig für seinen Einsatz in der RTL-Show "Let's Dance". Trotz großem Babybauch übt sie mit ihm seine Choreografien ein.

Sie selbst muss in dieser Staffel von "Let's Dance" pausieren, da sie hochschwanger ist. Doch ihr großer Babybauch hält Profitänzerin Renata Lusin (36) nicht davon ab, ihrem Mann Valentin Lusin (37) hinter den Kulissen zu helfen. Wie sie in einem süßen Video verraten hat, probt sie mit ihm daheim die Choreografien ein.

Video News

"Diese Videos bleiben einmalig für uns"

Mit Influencerin Ann-Kathrin Bendixen (24) legte Valentin Lusin, der im Gegensatz zu seiner Frau zum Cast der Profitänzer gehört, am Freitagabend in der dritten Show der RTL-Tanzshow einen Wiener Walzer aufs Parkett, der dem Tanzpaar den Einzug in die nächste Show sicherte. Das ist auch der hochschwangeren Renata Lusin zu verdanken. Denn obwohl die Geburt des ersten Kindes jederzeit losgehen könnte, half sie tatkräftig mit. In einer Instagram-Story teilte sie ein Video, dass das Ehepaar tanzend zuhause zeigt. "So haben wir den Wiener Walzer choreografiert für letzte Woche", schrieb sie dazu und befand zu den Aufnahmen, die sie mit nacktem Babybauch zeigten: "Leute, es ist so lustig zu sehen. Diese Videos bleiben einmalig für uns."

Sonntagabend gönnten sich die werdenden Eltern noch einmal einen entspannten Restaurantbesuch. "Ob das unser letztes Dinnerdate zu 2,5 ist?", überlegte die Tänzerin zu dem dazugehörigen Foto. Spannend dürfte auch die Frage sein, ob Valentin Lusin es inmitten seines straffen "Let's Dance"-Pensums zur Geburt schaffen wird. Denn die möchte er auf keinen Fall verpassen. "Er ist ja in Köln und ich bin in Düsseldorf – das ist ja nicht so weit. Es ist geplant, dass ein Tänzer Valentin vertritt", verriet sie vor Kurzem im Interview mit "Der Westen". "Jede Woche schicken wir schon die Choreografien voraus, damit der Tänzer es kann, falls was passiert. Dann ist Valentin schnell bei mir. Mal schauen, wann es passiert", sagte sie und fügte hinzu: "Wenn es am Freitagabend passiert, wird es spannend, beim Training ist es ein bisschen entspannter."

Die Lusins sind seit rund 20 Jahren zusammen und seit 2014 verheiratet. Die letzten Jahre mussten sie privat viel durchmachen, erlitten drei Fehlgeburten. Umso mehr freuen sie sich nun auf ihre Tochter, die ihren Eltern wohl einen Gefallen tun würde, wenn sie nicht ausgerechnet am Freitag zur Welt kommen möchte.

"Dance Battle" mit zwei Gruppen

In der vierten Show am 22. März heißt es "Dance Battle" (20:15 Uhr, RTL). Dann treten die elf verbliebenen Tanzpaare in zwei Gruppen gegeneinander an. Für die Promis hieß es deshalb, auch am sonst freien Samstag zu trainieren.

In der einen Gruppe sind Ann-Kathrin Bendixen, Sänger Gabriel Kelly (22), Choreograf Detlef D! Soost (53), Sängerin Lulu (32), Food-Creator Stefano Zarrella (33) und Schauspielerin Lina Larissa Strahl (26), in der anderen Schauspieler Mark Keller (58), Moderatorin Jana Wosnitza (30), Fitness-Influencerin Sophia Thiel (29), Komiker Tony Bauer (28) und Motivationstrainer Biyon Kattilathu (39).