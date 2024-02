Er wurde 91 Jahre alt Modeschöpfer Jürgen Hartmann ist gestorben

Jürgen Hartmann kleidete die Stars ein. (jom/spot)

SpotOn News | 14.02.2024, 20:17 Uhr

Jürgen Hartmann ist gestorben. Der Modeschöpfer, der Stars wie Marlene Dietrich eingekleidet hat, wurde 91 Jahre alt.

Die Modewelt muss sich von Jürgen Hartmann verabschieden. Der Star-Designer ist im Alter von 91 Jahren in einem Krankenhaus in Hamburg Barmbek gestorben. Das berichtet die "Bild"-Zeitung unter Berufung auf Hartmanns langjährige Freundin, Moderatorin und Schauspielerin Heidrun von Goessel (79). Sie erklärte demnach in einem Statement: "Wir alle haben einen wunderbaren Freund verloren, die Trauer ist groß." Auch der NDR berichtet über Hartmanns Tod.

Treue Promi-Damen als Kundinnen

Der Modeschöpfer soll zuletzt in Alsterdorf gelebt haben und unter einer Herzerkrankung gelitten haben. Laut NDR wurde Hartmann 1932 in Parchim in Mecklenburg-Vorpommern geboren und flüchtete 1949 aus Parchim nach Hamburg. Er fand einen Job als Schneider und machte sich über die Jahre einen Namen in der Hamburger Gesellschaft. Nebenbei widmete er sich seiner Leidenschaft, dem Singen.

Vor allem mit seinen Modeschauen in den besten Hotels der Stadt sorgte er für Aufsehen. So folgten auf seine erste Promi-Kundin Ruth Maria Kubitschek (92) viele weitere, darunter Heidi Kabel (1914-2010), Hildegard Knef (1925-2002) oder Marlene Dietrich (1901-1992), für die er Privat- und Bühnen-Looks schneiderte. Auch "Tagesschau"-Ikone Dagmar Berghoff (81) zählte zu seinem festen Kundenstamm.