"The Eras"-Tour im hohen Norden Reeperbahn-Graffitis und Camping: Hamburg ist im Taylor-Swift-Fieber

Taylor Swift spielt am 23. und 24. Juli im Hamburger Volksparkstadion. (eyn/spot)

SpotOn News | 23.07.2024, 11:38 Uhr

Nach ihrem Stopp in Gelsenkirchen ist Taylor Swift mit ihrer "The Eras"-Tour weiter nach Hamburg gezogen. Die Hansestadt empfängt den Weltstar mit einem großen Graffiti - und natürlich mit Regen.

Wo Taylor Swift (34) ist, rastet die Menge aus. Die Sängerin ist aktuell die größte Künstlerin unserer Zeit, mit ihrer "The Eras"-Tour bricht sie einen Rekord nach dem anderen. Nach den drei Konzertabenden in Gelsenkirchen ist der Weltstar nun nach Hamburg weitergezogen. Am 23. und am 24. Juli spielt sie hier im Volksparkstadion zwei ausverkaufte Konzerte vor je 50.000 Menschen. Die Hansestadt gibt alles, um sich für Swifts Anwesenheit im besten Licht zu präsentieren – da kann auch der klassische Hamburger Regen nichts ändern.

Street-Art und glitzernde Elbphilharmonie

Die ganze Stadt hat sich bereits in Taylor-Glanz gehüllt. Wie das "Hamburger Abendblatt" berichtet, gibt es auf der Reeperbahn, gegenüber der berühmten David-Wache, beispielsweise ein großes Graffiti mit dem Namen der Künstlerin zu bestaunen.

Auch Hamburgs berühmtestes Wahrzeichen hat sich – zumindest virtuell – passend zu Taylor Swifts Bühnenoutfits in Glitzer gekleidet: Auf dem Instagram-Account der Elbphilharmonie ist ein bearbeitetes Video zu sehen, in dem das Konzerthaus zu einem Swift-Song blau und pink glitzert. "Lasst uns die ganze Stadt zum Schimmern bringen", heißt es dazu.

Lange Schlangen schon früh morgens

Um 16 Uhr ist Einlass in die Arena, in der sonst der HSV Fußball spielt. Um 18:15 Uhr wird Taylor Swifts Vorband Paramore den Abend dann eröffnen, bis sie selbst gegen 19:40 Uhr mit ihrer spektakulären Show durch alle Epochen ihrer fast 20-jährigen Karriere führen wird. Ihre Fans fiebern seit Monaten auf diesen Auftritt hin und sind aus der ganzen Welt angereist – klar, dass da die Schlange für die besten Plätze schon Stunden vorher kilometerlang ist.

Laut "Hamburger Abendblatt" stehen die "Swifties" bereits seit den frühen Morgenstunden vor dem Areal, teilweise bereits seit kurz nach Mitternacht. Mit Isomatten haben sie es sich auf dem Pflaster so bequem wie nur möglich gemacht. Betreten darf man das Gelände seit 8 Uhr morgens, dort geht das Warten dann bis abends weiter.

Rahmenprogramm rund um die Konzerte

Swifties, die keins der begehrten Tickets ergattern konnten, können sich in Hamburg auf ein ausgiebiges Rahmenprogramm freuen. Mehrere Locations in der Stadt laden zu After-Show-Partys oder Cocktailabenden zu den Hits der Musikerin ein. In der Barclays Arena gibt es zudem einen "Merch Megastore", in dem Fanartikel erstanden werden können. Ein Tattoostudio im Stadtteil Eimsbüttel hat für die beiden Konzerttage einen "Taylor Swift Walk In Day" organisiert, bei dem man sich ohne Termin ein Taylor-Tattoo stechen lassen kann.

Nach Hamburg geht es für Taylor Swift in den Süden: In München wird sie die letzten beiden Konzerte ihres Deutschland-Aufenthalts spielen, bevor sie nach Polen reist. Auch die bayrische Stadt will mit einigen Highlights rund um den Besuch des Popstars auffahren.