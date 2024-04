Letztes Jahr noch mit Amira Pocher Alessandra Meyer-Wölden wird 41: Party mit Oliver Pocher in Paris Alessandra Meyer-Wölden wird am 14. März 41 Jahre alt. Ihren Geburtstag feiert sie erneut in Paris und mit ihrem Ex-Mann Oliver Pocher. Eine Person, die letztes Jahr mit dabei war, fehlt dieses Mal.