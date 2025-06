Stars Montana Jordan heiratet Jenna Weeks

Montana Jordan March 2020 Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.06.2025, 11:13 Uhr

Montana Jordan hat geheiratet.

Der 22-jährige Schauspieler gab seiner langjährigen Partnerin Jenna Weeks am Samstag (21. Juni) das Jawort – bei einer Hochzeit im klassischen Cowboy-Stil auf dem Dove Hollow Estate in Texas. Über 200 Gäste waren anwesend, darunter auch seine ‚Young Sheldon‘- und ‚Georgie and Mandy’s First Marriage‘-Co-Stars Emily Osment, Rachel Bay Jones, Will Sasso, Jessie Prez und Raegan Revord.

Jenna sagte dem ‚People‘-Magazin über ihre „schlichte“, aber „perfekte“ Hochzeit: „Wir wollten etwas, das ländlich, aber elegant wirkt.“ Montana überließ seiner Braut die Planung der Hochzeit, denn für ihn sollte es „ein perfekter Tag für sie“ werden.

Das Paar ist seit vier Jahren zusammen und hat die 13 Monate alte Tochter Emma zusammen. Beide wussten von Anfang an, dass die Trauung „unvergesslich und intim“ sein sollte, mit all ihren Liebsten anwesend. Jenna sagte: „Familie ist uns sehr wichtig, und von ihnen umgeben zu sein, erfüllt unser Herz.“ Montana ergänzte: „Ich hatte keine besonderen Wünsche außer der, dass unsere Familien mit uns feiern.“

Der ‚Young Sheldon‘-Darsteller sieht die Ehe so, nun „einen besten Freund fürs Leben“ zu haben. Er sagte: „Es bedeutet: durch dick und dünn, sie ist die Eine – bis dass der Tod uns scheidet. Und weißt du was? Vielleicht halte ich sogar danach im Himmel Ausschau nach ihr.“ Jenna ergänzte: „Für mich bedeutet heiraten, sein Leben dieser Person zu widmen. Das Versprechen, immer da zu sein, bedingungslos und ohne Zögern zu lieben. Sie immer an erste Stelle zu setzen, zuzuhören, zu ermutigen – und nie aufzuhören, zuerst ihr Freund zu sein.“