Stars ‚Monty Python‘-Star Eric Idle hielt seine Krebsdiagnose für einen ‚Scherz‘

Eric Idle - FAMOUS - October 2011 - UK Premiere George Harrison Living In The Material World BangShowbiz

Bang Showbiz | 07.09.2026, 14:00 Uhr

'Monty Python'-Star Eric Idle hielt seine Krebsdiagnose für einen 'Scherz'.

Eric Idle dachte, seine Bauchspeicheldrüsenkrebs-Diagnose sei ein „Scherz“.

Der 83-jährige ‚Monty Python‘-Star erhielt 2019 die Diagnose der tödlichen Krankheit, unterzog sich jedoch einer Behandlung und erholte sich gut. Jetzt hat Idle verraten, dass er die Diagnose zunächst nicht ernst nahm, weil sein Arzt ihm zuvor vorgeschlagen hatte, dass dieselbe Krankheit eine passende Art wäre, eine Figur in einem Bühnenstück namens ‚Death: The Musical‘ sterben zu lassen, an dem er gerade schrieb. Idle erklärte der Zeitung ‚The Sunday Times‘: „Ich habe gelacht [als mir die Diagnose mitgeteilt wurde], weil ich dachte, es sei ein Scherz. Aber ich habe überlebt! Grundsätzlich sollte ich eigentlich nicht mehr hier sein. Jeder Tag ist für mich zusätzliche Zeit. Ich hoffe nur, dass am Ende keine Strafen auf mich warten.“

Der Schauspieler und Komiker hatte zuvor zugegeben, dass er sich seit seiner Krebsheilung wie in einer „Galgenfrist“ fühle, und dass die Menschen dankbar für ihre Gesundheit sein und sich keine Sorgen über das Altern machen sollten, denn „man kann nicht viel dagegen tun“. Er sagte dem Magazin ‚The Big Issue‘: „Altern – man kann nicht viel dagegen tun. Ich denke, die Sache ist, dass man in Dingen wie Beziehungen besser werden kann. Man kann in Ehen besser werden. Man kann im Umgang mit Menschen und Freunden besser werden, denn am Ende zählt nur das. Und je älter man wird, desto mehr Freunde verliert man leider. Man hat körperliche Probleme, und all diese Dinge passieren. Man muss einfach dankbar sein, dass man am Leben ist.“

Idle vermisse viele Menschen, wie beispielsweise Mike Nichols. Manchmal falle ihm eine lustige Zeile ein, und er denke sich: „Das muss ich Mike erzählen.“ Man müsse andere Menschen finden, denn es gebe immer noch andere lustige Menschen, mit denen man „essen oder Gitarre spielen“ könne. „Ich hatte Glück, denn ich musste überleben. Ich habe den Bauchspeicheldrüsenkrebs überstanden. Also fühle ich mich seit 2019 wie in einer Galgenfrist“, so der Star weiter. „Deshalb kümmere ich mich nicht darum, was die Leute über mich sagen. Ich bin jeden einzelnen Tag dankbar.“