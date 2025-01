Stars Motörheads Mikkey Dee: Er hat Glück, am Leben zu sein

Motorhead and Scorpions drummer Mikkey Dee 2022 Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.01.2025, 11:00 Uhr

Mikkey Dee von Motörhead fühlt sich glücklich, am Leben zu sein, nachdem er an einer Sepsis erkrankte.

Der 61-jährige Schlagzeuger verbrachte über die Feiertage drei Wochen im Krankenhaus, während er gegen eine „sehr ernsthafte“ Blutvergiftung kämpfte. Nach mehreren Operationen ist er nun auf dem Weg der Besserung.

Am Donnerstag (2. Januar) schrieb der Musiker auf Instagram: „Zuerst möchte ich mich bei allen für die herzlichen Weihnachts- und Neujahrsgrüße bedanken, auf die ich nicht antworten konnte. Ich versuche jedes Jahr, das zu tun. In dieser Feiertagssaison war ich mit einer sehr ernsthaften Blutinfektion (Sepsis) im Krankenhaus. Ich war drei Wochen lang eingewiesen, aber jetzt bin ich zu Hause und kämpfe gegen diese verdammten Bakterien.“ Er habe fantastische Pflege im Sahlgrenska Universitätskrankenhaus in Göteborg, seiner Heimatstadt, bekommen und bedankte sich bei allen Ärzten und Krankenschwestern. „Die Werte entwickeln sich in die richtige Richtung. Trotzdem liegt noch viel Erholung und Reha vor mir.“

Mikkeys gesundheitliche Probleme begannen, als er sich am Wochenende vor Weihnachten den Knöchel verstauchte. Er erzählte der schwedischen Zeitung ‚Aftonbladet‘: „Der Knöchel schwoll höllisch an, nahm dann eine merkwürdige Form und Erscheinung an und sah aus wie ein verkochter Schinken. Ich wurde sehr krank, also musste ich mit dem Krankenwagen ins Sahlgrenska gebracht werden, wo sie herausfanden, dass meine Werte extrem hoch waren. Ich wurde sofort zur Priorität Nummer eins.“ Wie ernst es war macht der Star deutlich, als er den Bassisten von Motörhead, Lemmy Kilmister, erwähnt, der bereits 2015 verstarb. „Es folgte direkt eine Operation, die erste von drei. Sie schnitten das ab, was abgestorben, infiziert und stark befallen war. Es war keine angenehme Reise … Noch ein Tag, und ich würde mit Lemmy im Himmel Schlagzeug spielen. Das kann ich so sagen.“