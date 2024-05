Sie zeigen viel Bein Motsi und Oti Mabuse: Glamour-Auftritt bei den BAFTA TV Awards

Zeigen Bein für die Fotografen: Motsi (l.) und Oti Mabuse posierten am 12. Mai auf dem roten Teppich in London. (ae/spot)

SpotOn News | 13.05.2024, 09:16 Uhr

Am Muttertag haben sich Motsi und Oti Mabuse einen Ausflug jenseits ihrer Familie gegönnt: Am Abend besuchten sie eine Preisverleihung in London - und freuten sich über die gemeinsame Zeit, für die sich elegant gestylt haben.

"Let's Dance"-Jurorin Motsi Mabuse (43) und ihre Schwester Oti Mabuse (33) haben den roten Teppich der BAFTA TV Awards gerockt. Als am Sonntagabend (12. Mai) in der Royal Festival Hall in London die britischen Fernsehpreise übergeben wurden, waren die beiden Schwestern erneut dabei – und hatten sogar allen Grund zum Jubeln.

Die Mabuse-Schwestern sind in Großbritannien durch die BBC-Show "Strictly Come Dancing", dem britischen Pendant zu "Let's Dance", bekannt. Motsi Mabuse sitzt dort seit 2019 in der Jury, Oti war als Profitänzerin dabei. Die Tanzsendung gewann den BAFTA als beste Unterhaltungsshow. "The Crown"-Star Dominic West (54) verkündete den Sieger in der Kategorie.

Die Mabuses liefern eine Show für die Fotografen

Schon vor der Preisverleihung zeigten sich Motsi und Oti Mabuse in allerbester Stimmung auf dem roten Teppich, posierten lachend Arm in Arm für die Fotografen und deuteten Luftküsschen an. Dazu zeigten beide Frauen viel Bein – denn sie trugen elegante, hochgeschlitzte Roben. Während Motsi Mabuse in einem schwarz-weiß gemusterten Kleid mit langen Fledermausärmeln begeisterte, setzte ihre Schwester auf eine Satin-Kombi ganz in Schwarz. Das Off-Shoulder-Top glich einer Schleife, der Rock bestach neben dem hohen Schlitz auch durch schimmernde Pailletten. In ihrer Instagram-Story nahm "Let's Dance"-Jurorin Motsi Mabuse ihre Follower mit zu der Veranstaltung und schwärmte zu einem Foto mit ihrer Schwester: "Das beste Date aller Zeiten."

Bereits im vergangenen Jahr machten die Mabuses bei den BAFTAs von sich reden. Damals offenbarte die 43-Jährige, dass sie sich wochenlang auf den glamourösen Abend vorbereitet hatte. "Vielen Dank an mein Team, dass ihr immer alles im Griff habt! Es waren intensive 3 Wochen & egal wie sehr ich versuche, vorbereitet zu sein, ich bin nie wirklich darauf vorbereitet."

Die weiteren Geehrten

Als beste Hauptdarstellerin wurde dieses Jahr übrigens Sarah Lancashire (59) für ihre Rolle als Sergeant Catherine Cawood in der BBC-Serie "Happy Valley – In einer kleinen Stadt" ausgezeichnet. Jasmine Jobson (29) erhielt den Award als beste Nebendarstellerin in "Top Boy", die Serie wurde auch als beste Dramaserie geehrt. Timothy Spall (67) gewann als bester Hauptdarsteller in "The Sixth Commandment", Matthew Macfadyen (49) als bester Nebendarsteller in "Succession".