Neben Mutter Carole Middleton Nach Bauch-OP: Erstes Foto von Prinzessin Kate aufgetaucht

Prinzessin Kate, hier im Dezember 2023, ist zum ersten Mal seit ihrer Operation wieder in der Öffentlichkeit gesehen worden. (lau/spot)

SpotOn News | 04.03.2024, 22:34 Uhr

Nach ihrer Unterleibsoperation gab es zuletzt wilde Spekulationen um den Gesundheitszustand von Prinzessin Kate. Jetzt ist ein erstes Foto aufgetaucht, auf dem die Ehefrau von Prinz William hinter einer dunklen Sonnenbrille versteckt auszumachen ist.

Seit dem 25. Dezember letzten Jahres war Prinzessin Kate (42) nicht mehr in der Öffentlichkeit zu sehen. Die Ehefrau von Prinz William (41) unterzog sich bekanntlich im Januar einer Unterleibsoperation. Seitdem sind Informationen zum Gesundheitszustand der 42-Jährigen spärlich gesät. Doch jetzt ist Prinzessin Kate erstmals wieder in der Öffentlichkeit abgelichtet worden. Die Aufnahmen liegen unter anderem dem US-Promiportal "TMZ" vor, und zeigen Kate mit schwarzer Sonnenbrille auf dem Beifahrersitz eines Autos, das von ihrer Mutter Carole Middleton (69) gesteuert wird.

Video News

Prinzessin Kate macht auf Augenzeugen guten Eindruck

Das erste Foto von Prinzessin Kate seit ihrer OP soll laut "TMZ" am Montag, den 4. März, in der Nähe von Schloss Windsor entstanden sein. Ein Passant, der die Prinzessin mit eigenen Augen auf den englischen Straßen gesehen hat, verriet dem "Mirror" zu besagtem Moment: "Es war ein schöner, sonniger Tag und Kate wurde von ihrer Mutter gefahren. Die Prinzessin saß auf dem Beifahrersitz und trug eine dunkle Sonnenbrille, sah aber gut aus." Mutter und Tochter hätten während der Fahrt miteinander gesprochen.

Wilde Spekulationen um Gesundheitszustand

Da das Königshaus in den vergangenen Tagen und Wochen keine detaillierten Informationen über Kates Operation und ihren Gesundheitszustand herausgegeben hat, kursierten zuletzt viele Gerüchte. Darauf reagierte in der vergangenen Woche sogar ein offizieller Sprecher. Mit Blick auf den so wahrgenommenen "Wahnsinn der sozialen Medien" hieß es: "Wir waren von Anfang an sehr deutlich damit, dass die Prinzessin von Wales bis nach Ostern außer Gefecht ist, und der Kensington Palast wird nur dann informieren, wenn es etwas Wichtiges zu berichten gibt." Prinzessin Kate soll sich jedoch "weiterhin gut erholen", wie der Kensington Palast noch mitteilte.