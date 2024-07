Am vierten Tag des Tennisturniers Carole und Michael Middleton besuchen Wimbledon ohne Tochter Kate

Carole und Michael Middleton in Wimbledon.

SpotOn News | 04.07.2024, 17:45 Uhr

Carole und Michael Middleton haben am vierten Tag von Wimbledon dem Tennisturnier einen Besuch abgestattet. Die beiden nahmen ohne Tochter Kate in der Royal Box Platz.

Carole Middleton (69) und Ehemann Michael (75) haben sich am Donnerstag (4. Juli) in Wimbledon gezeigt. In dem Londoner Stadtteil findet derzeit das prestigeträchtige Tennisturnier statt. Die beiden kamen ohne ihre Tochter Prinzessin Kate (42).

Laut britischer "Daily Mail" ist es der zweite öffentliche Auftritt von Carole und Michael Middleton nach Bekanntgabe von Kates Krebserkrankung. Das Paar nahm in der Royal Box Platz und verfolgte das Spiel zwischen Novak Djokovic (37) und Jacob Fearnley (22). Sie unterhielten sich angeregt mit ihrem Sitznachbar, Leichtathletik-Weltverbandspräsident Sebastian Coe (67), und zeigten sich immer wieder mit einem Lachen. Carole Middleton trug zu dem Turnierbesuch ein Kleid mit Blumenmuster und einen cremefarbenen Blazer sowie eine stylische Sonnenbrille, ihr Mann erschien in einem dunkelblauen Anzug mit gelber Krawatte.

Das Wimbledon-Turnier findet noch bis zum 14. Juli statt. Als eines der traditionsreichsten Tennisturniere der Welt lockt das Event für gewöhnlich des Öfteren die britischen Royals an – insbesondere Prinzessin Kate, die als großer Tennisfan gilt und Schirmherrin des "All England Lawn Tennis and Croquet Club" ist, der die Championships ausrichtet. Ob sie in diesem Jahr das Turnier besucht, ist bisher nicht offiziell bekannt.

Unterstützung für Prinz William

Die Ehefrau von Prinz William (42) hatte im März öffentlich gemacht, dass sie an Krebs erkrankt ist. Sie befindet sich in Behandlung und hat in den vergangenen Wochen weitestgehend keine öffentlichen Termine wahrgenommen. Eine Ausnahme machte sie für König Charles' (75) Geburtstagsparade "Trooping the Colour". Carole und Michael Middleton hatten zuletzt ihren Schwiegersohn Prinz William beim Pferderennen Royal Ascot unterstützt und mit ihm gemeinsam und ohne Kate das Traditionsevent besucht.